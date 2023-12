Bruno Génésio à l’OL, la grande révélation !

Un retour de Bruno Génésio à l’Olympique Lyonnais commence de plus en plus à séduire la direction rhodanienne.

Après l’éviction de Fabio Grosso, l’OL est à la recherche d’un nouvel entraineur pour prendre les rênes de l’équipe première. Même si Pierre Sage a fait bonne impression lors du premier match de son intérim malgré la défaite contre Lens, Lyon compte toujours s’attacher les services d’un entraineur de premier rang. Et la piste Génésio plait de plus en plus à la direction.

Génésio de retour à l’OL, c’est validé

Libre de tout contrat depuis son départ du Stade Rennais où il a été depuis remplacé par Julien Stéphan, Bruno Génésio pourrait reprendre bientôt du boulot. Le technicien français pourrait faire son retour à l’OL. A la recherche d’un nouveau coach pour prendre la suite de Fabio Grosso, la direction lyonnaise serait intéressée par un retour de Bruno Génésio. Selon les informations relayées par le journaliste Nicolo Shira sur Twitter, l’Olympique Lyonnais « a ouvert des discussions » avec l’ex-entraineur de Rennes.

Les supporters ne veulent pas de Génésio

Hormis Bruno Génésio, l’Olympique Lyonnais est également en contact avec Jorge Sampaoli. Cependant, même si le technicien argentin a commencé à visionner les matchs de l’OL, il est peu probable qu’il rejoigne le club rhodanien. L’ancien entraineur de l’Olympique de Marseille devrait rebondir du côté de Boca Juniors, comme annoncé par GOAL, il y a quelques jours.

Un dénouement qui devrait plaire aux supporters de l’OL qui ne voudraient pas d’un retour de Génésio non plus. Ces derniers manifestent sur les réseaux sociaux, pour un maintien de Pierre Sage au poste d’entraineur. L’ancien directeur du centre de formation, revenu au club cet été après son départ en 2021 a convaincu les supporters avec la prestation de l’OL contre Lens. Alors qu’il sera encore sur le banc contre Marseille, mercredi (match en retard de la 10e journée, ndlr), Pierre Sage diriger son dernier match sur le banc de l’OL.