Oubliez l’OL, Sampaoli rebondit dans un club plus prestigieux

Courtisé par l’Olympique Lyonnais, l’ancien entraineur de l’Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli, va rejoindre un club historique.

Actuellement sans club depuis la fin de son aventure à Flamengo (Brésil), Jorge Sampaoli, ne devrait rester longtemps au chômage. Courtisé par des clubs en Europe et en Amérique du Sud, l’ancien coach de Séville pourrait poser ses valises dans un club historique.

Jorge Sampaoli en passe de rejoindre Boca Juniors

Après un passage compliqué à Flamengo, Jorge Sampaoli pourrait faire son retour au pays. L’ancien sélectionneur de l’Argentine serait sur le point de signer avec…Boca Juniors. Selon les informations exclusives de Goal, le technicien argentin devrait rejoindre le club emblématique en décembre. Les discussions auraient même déjà démarrées entre le directeur sportif de Boca Juniors, Riquelme, et Jorge Sampaoli.

Une signature sous condition

Même si l’idée de voir Sampaoli sur les bancs de Boca Juniors enchante les dirigeants du club argentin, l’opération est encore loin d’être bouclée. En effet, la signature de l’ancien entraineur de l’OM à Boca Juniors, dépend de la victoire aux élections présidentielles du club de…Riquelme. La légende du football argentin est candidat à la présidence du club face à Andrés Ibarra. C’est la victoire à ces élections qui auront lieu le 3 décembre prochain à la Bombonera, de Riquelme, qui scellera l’arrivée de Jorge Sampaoli sur les bancs de Boca Juniors.

L'article continue ci-dessous

Sampaoli aurait pu signer à l’OL

Boca Juniors n’était pas le seul club intéressé par Jorge Sampaoli. Malgré son aventure mitigée à Flamengo (39 matchs, 20v, 11n et 8d), l’ex-coach de l’OM a toujours la cote en Europe et surtout en France. L’Olympique Lyonnais et le FC Nantes étaient également sur la piste du technicien argentin. Les deux équipes se sont même renseignés sur la situation de Sampaoli et ont appris qu’il serait ouvert aux discussions dès janvier 2024. La Fédération Péruvienne de Football avait aussi coché le nom de l’Argentin pour remplacer Juan Reynoso à la tête de l’équipe nationale du Pérou. Mais, il semble Riquelme ait mis toutes les chances de son côté pour signer Jorge Sampaoli.