Rennes : Les vraies raisons du départ de Bruno Genesio

En conférence de presse lundi, le président du Stade Rennais a révélé les raisons du départ de Bruno Genesio.

Après deux ans et demi en Bretagne, Bruno Genesio a officiellement quitté le Stade Rennais ce weekend. Le club a officialisé le départ du technicien français à travers un communiqué sur ses réseaux sociaux dimanche. En conférence de presse ce lundi en vue de la présentation du nouvel entraineur Julien Stéphan, le président rennais, Olivier Cloarec, a dévoilé les raisons qui ont mis fin à l’aventure de Bruno Genesio en Bretagne.

Bruno Genesio n’était plus motivé

Le départ de Bruno Genesio est lié à des raisons personnelles. L’entraineur français ne semblait plus être convaincu par le projet du Stade Rennais, ce qui a facilité la rupture de son contrat « d’un commun accord » avec les dirigeants rennais. « Ce départ est lié à des raisons personnelles. Il y avait aussi une forme d'usure par rapport au métier. Je tiens à saluer le travail de Bruno et son équipe pour les résultats. C'est une décision lourde de conséquence pour le club et pour lui-même. C'est quelqu'un investi dans son métier. Pour poursuivre, il fallait être définitivement convaincu », révèle Olivier Cloarec face à la presse.

La pression a eu raison de Genesio

Face à la rumeur faisant état des divergences entre les dirigeants et Bruno Genesio, Olivier Cloarec met les choses au clair. Selon le président du Stade Rennais, l’ancien entraineur de l’OL était arrivé à bout et ne pouvait plus continuer avec le club. Les deux parties ont donc pris la meilleure décision dans l’intérêt du club breton. « Il n'y avait pas d'incompréhension comme j'ai pu le lire. Il y a un certain nombre de paramètres liés à des raisons personnelles. Bruno était présent en club depuis 32 mois. C'est un métier très dur, la pression est constante. Je pense que les batteries n'étaient pas suffisamment chargées. Les conditions n'étaient pas réunies, on a pris le temps pour prendre les meilleures décisions pour le Stade rennais. La décision de ne pas poursuivre s'est faite d'un commun accord entre le club, Bruno et moi », poursuit Olivier Cloarec qui insiste sur les raisons personnelles de Bruno Genesio.

Un autre départ en vue au Stade Rennais

Après avoir dévoilé les raisons du départ de Bruno Genesio, Olivier Cloarec a préparé les supporters à un éventuel départ de Florian Maurice, directeur sportif du club depuis 2020. « S'il n'est pas présent aujourd'hui, c'est peut-être qu'il se dirige vers un départ », confie le président rennais qui rassure cependant les fans sur sa présence à lui sur le long terme. « Des soubresauts, on n'en est jamais à l'abri. Me concernant, je suis président du Stade rennais. Je suis quelqu'un de très humain. Je fais la part des choses entre les sentiments et les responsabilités. J'ai une responsabilité envers l'actionnaire, les salariés, les supporters, les partenaires. On représente une ville, un département, une région. J'ai le sens des responsabilités y compris quand ça ne va pas. Si je suis là, c'est parce que j'y crois. On a un challenge à relever. On va tout mettre en œuvre pour atteindre l'objectif », conclut Olivier Cloarec.