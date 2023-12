OL : Aulas valide le départ de Grosso

L’ancien président de l’OL, Jean-Michel Aulas approuve l’éviction de Fabio Grosso de son poste d’entraîneur.

Les mauvais résultats et piètres prestations de l’OL ont finalement eu raison de Fabio Grosso. L’entraineur italien a été écarté de son poste jeudi, après une rencontre décisive entre le propriétaire, John Textor et lui, mercredi. Une décision de la direction lyonnaise qui enchante son ancien patron, Jean-Michel Aulas.

Le triste bilan de Fabio Grosso à l’OL

En deux mois à la tête de l’Olympique Lyonnais, Fabio Grosso n’a jamais été en mesure d’insuffler une nouvelle dynamique au club rhodanien. En sept matchs, le bilan de l’Italien est des plus catastrophiques (1 victoire, 2 nuls, 4 défaites). Ce qui fait de Fabio Grosso, l’entraineur avec le pire bilan sur le banc de l’OL avec seulement 5 points obtenus sur 21 possibles. Et pour une fois, Jean-Michel Aulas et John Textor sont d’accord une chose : Fabio Grosso devait partir.

Le départ de Grosso enchante Aulas

Il était temps pour l’Olympique Lyonnais de changer d’ère. Fabio Grosso n’a jamais convaincu depuis son arrivée au club. Entre ses changements tactiques excessifs et la mise à l’écart des cadres, l’Italien n’était plus en odeur de sainteté depuis plusieurs journées. Son éviction arrive donc à point nommé pour Jean-Michel Aulas. « Son départ est triste mais devenait inéluctable. Il fallait réagir car le championnat est à 18 et il n'y a pas eu de révolte sur la première opération de changement d'entraîneur. Peut-être qu'en changeant et en ayant une attitude active au mercato, cela pourra se rétablir », explique l’ancien président de l’OL dans les colonnes du Progrès vendredi.

Aulas confiant pour l’OL

Même s’il se fait rare depuis quelques jours, Jean-Michel Aulas n’est pas pour autant loin du club de sa vie. L’ancien président continue de suivre les actualités liées à l’Olympique Lyonnais. Et quand on lui demande son avis sur la validation des comptes du club rhodanien par la DNCG, Aulas affirme « n'avoir aucun doute sur le fait que cela va se faire ». Un optimise légitime pour l’ancien patron de l’OL qui fait allusion à la vente d’OL Reign pour plus de 50 millions d’euros. Toutefois, RMC révèle ce vendredi que la DNCG attend « une confirmation du refinancement de la dette du club opéré par John Textor début novembre mais aussi des éléments concrets du nouveau budget », avant de valider les comptes de l’OL.