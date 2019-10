Bruges - PSG (0-5) - Le PSG poursuit son sans-faute avec un Mbappé en feu

En l'emportant à Bruges (5-0), le Paris Saint-Germain a signé un troisième succès de rang dans cette C1. Kylian Mbappé a fait le show à son entrée.

On attendra la suite avant les grandes projections, mais le est dans ses temps de passage depuis le lever de rideau de cette . Ce mardi, sur la pelouse de Bruges, les champions de sont parvenus à dompter une formation qui, derrière ses allures de petit poucet du groupe, était tout simplement invaincue cette saison toutes compétitions confondues. Une formation qui avait trimballé le pendant une mi-temps.

Des Parisiens sérieux, mais pas flamboyants

Alors évidemment tout n'a pas été parfait, loin de là. Articulée en 4-3-3 comme dans tous les grands matches cette saison, l'équipe de Thomas Tuchel a surtout capitalisé sur un bon premier quart d'heure et une ouverture du score précoce qui a facilité les choses.

Et une fois de plus, c'est l'inarrêtable Angel Di Maria qui a été dans le coup. Auteur d'un appel parfait, l'Argentin a profité d'une passe longue exceptionnelle de Thiago Silva pour partir seul sur son côté droit, et délivrer un centre de l'extérieur du pied tout en toucher pour Mauro Icardi, clinique (0-1, 7e). Le goleador prêté par l'Inter s'offre au passage son 4ème but avec le maillot parisien.

Paris a ensuite baissé de ton, et c'est également dû à cette équipe de Bruges, volontaire mais inapte à pousser les Parisiens dans leurs retranchements. Avec une charnière centrale solide et un milieu travailleur, l'équipe de Thomas Tuchel s'est attelée pendant toute la seconde partie du premier acte à contenir les Belges, avec une certaine marge sur le plan technique mais aussi quelques imprécisions. Di Maria a manqué le break au quart d'heure de jeu (14e), et le public local a cru à l'égalisation sur un dégagement de Navas contré à bout portant par De Ketelaere (31e).

Pour éviter une mauvaise surprise, Paris devait trouver un second souffle. Et évidemment tous les regards étaient tournés vers le visage bougon de Kylian Mbappé, remplaçant au coup d'envoi et amené à exploiter les espaces dès son entrée. Le champion du monde n'a pas eu à patienter bien longtemps après le repos. Cinq minutes après la reprise, dans la foulée d'une grosse occasion d'Icardi (50e), il a remplacé Eric Maxim Choupo-Moting avec des fourmis dans les jambes. Dans cette configuration-là, le profil technique du numéro 7 - vitesse, explosivité, puissance, inventivité - est une bénédiction. Il crée un effet de contraste immédiat avec la fatigue accumulée des autres.

Mbappé, c'est indécent !

Comme à Nice, Mbappé s'est donc chargé du reste pour donner un peu plus de relief au succès parisien. Avec un but - de la tête (!) (0-2, 61e) - et un caviar pour Mauro Icardi (0-3, 63e) sur ses premiers ballons touchés, le prodige de Bondy a eu un impact bluffant. Tout est devenu beaucoup plus facile avec cette avance confortable. Malgré quelques sautes de concentration, les Parisiens ont géré leur avantage tranquillement avant que Kylian Mbappé ne corse l'addition avec deux nouveaux buts sur deux ouvertures de Di Maria (79e, 82e). Un carnage ! Edinson Cavani, lui, doit encore patienter. L'affaire était réglée depuis longtemps de toute façon. Paris n'est pas encore en huitièmes, mais le printemps est déjà dans toutes les têtes...