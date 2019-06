Brésil, Thiago Silva attend plus de Coutinho : "Nous avons besoin de lui"

Avec la blessure et l'absence de Neymar, le défenseur du PSG espère voir le milieu du FC Barcelone porter la sélection brésilienne.

Le est en mission. Les hommes de Tite ont pour objectif de remporter la Copa America 2019 qu'ils accueillent dans quelques jours, mais ils devront faire sans Neymar. Touché à la cheville face au , l'ailier du PSG a été contraint de déclarer forfait pour la compétition mettant aux prises les équipes sud-américaines, réduisant les chances du Brésil de remporter le trophée. Mais malgré tout, les hommes de Tite vont devoir répondre présent devant leur public.

Pour compenser l'absence de Neymar, plusieurs joueurs vont devoir augmenter leur niveau de jeu, c'est notamment le cas de Philippe Coutinho. Le meneur de jeu sort d'une saison très décevante avec le . L'ancien de est d'ailleurs annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, et serait notamment courtisé par le PSG. Expérimenté, Philippe Coutinho va devoir mener l'attaque du Brésil et aider son pays à remporter la Copa America.

L'article continue ci-dessous

Coutinho, leader d'attaque

Le meneur de jeu du FC Barcelone s'est remis en confiance ce dimanche lors de la large victoire du Brésil contre le Honduras (7-0). Un match dans lequel il a marqué et délivré une passe décisive. Si les supporters du Brésil doivent forcément énormément attendre de Philippe Coutinho, ses coéquipiers aussi en attendent plus de lui. À l'image de Thiago Silva, qui a avoué après la rencontre, espérer que Coutinho réponde présent, et ce malgré sa campagne compliquée au Barça.

"Le jeu collectif vient en premier. Philippe Coutinho a connu une saison difficile à Barcelone. C'était exigeant et ils l'ont souvent hué, mais ici dans l'équipe, il est notre référence, surtout quand nous n'avons pas Neymar. Coutinho appelle le jeu. Dans les deux matches amicaux où nous avons joué, il était le meilleur joueur sur le terrain, non seulement à cause des passes et des buts, mais également grâce à sa défense. Il redevient heureux. Je suis très heureux et pas du tout à l'aise de parler de ce joueur car nous sommes très proches", a confié le capitaine du PSG.



"Lors du premier match amical, j’ai essayé de lui apporter un peu de calme et j’ai également demandé à Neymar de lui donner de l’aide. Nous avons besoin de lui, surtout maintenant avec l'absence de Neymar", a ajouté Thiago Silva. Le Brésil va débuter sa Copa America 2019 contre la le 14 juin et attend à coup sûr un grand Philippe Coutinho pour aller le plus loin possible dans la compétition.