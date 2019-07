Brésil - Pour Bebeto, Neymar "doit être un exemple"

Bebeto, l'ancien attaquant de la Seleçao s'est exprimé au sujet de son compatriote, et lui a vivement conseillé de "remettre sa tête à l'endroit".

Plus le feuilleton Neymar prend de l'épaisseur au fil des semaines, plus l'impatience des supporters et des dirigeants du grandit. À l'inverse, la côte de popularité du milieu offensif recruté à prix d'or par le Champion de il y a deux ans, elle, ne cesse de chuter. Souvent blessé ces deux dernières saisons, pas toujours irréprochable en dehors des terrains et plus récemment provocateur à l'encontre du PSG, Neymar joue avec le feu ces derniers temps, et cela a en effet le mérité de susciter quelques critiques, pour ne pas dire de vives polémiques.

Dernier en date a critiquer le maître à joueur de la Seleçao, une ancienne légende de la sélection aux cinq titres mondiaux, en la personne de Bebeto, ancien attaquant du . Selon lui, Neymar se doit d'être un exemple pour la jeunesse, et va devoir rapidement modifier son comportement sous peine de s'exposer à d'importantes désillusions pour la suite de sa carrière, déjà ralentie depuis son départ de Catalogne.

"Je veux parler des buts de Neymar et pas d'autres choses"

"J'espère de tout mon coeur que Neymar pourra remettre sa tête à l'endroit. Neymar ne sait pas ce qu'il représente. Il doit être un exemple. Nous devons parler du fait que Neymar marque des buts, qu'il aide l'équipe brésilienne. Je le soutiens beaucoup, car c'est un grand joueur et toutes les équipes du monde ont une place pour lui", a d'abord déclaré Bebeto, dans des propos recueillis ce dimanche par le quotidien L'Equipe.

"Je l'aime beaucoup, j'ai beaucoup d'affection pour lui, j'espère qu'il mettra sa tête à sa place et qu'il redeviendra ce garçon heureux, qui nous a rendus heureux sur et hors du terrain. Je veux parler des buts de Neymar et pas d'autres choses. Je ne veux pas parler de Neymar à propos d'autre chose", a ensuite ajouté le Brésilien. Malheureusement, force est de constater que l'on parle beaucoup moins de terrains, à l'évocation de l'ancien de Santos.