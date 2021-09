Brésil : Pelé rassurant sur son état de santé

Hospitalisée depuis plus d'une semaine à Sao Paulo, la légende brésilienne s'est voulue rassurante sur son état de santé.

L'inquiétude règne au Brésil depuis plusieurs jours autour de la santé de la légende Pelé, hospitalisé à Sao Paulo depuis le 31 août dernier. Victime d'une tumeur au côlon, O Rei récupère bien selon le bulletin de santé publié lundi.

Mercredi, c'est l'intéressé lui-même qui a donné des nouvelles rassurantes via un message publié sur les réseaux sociaux à destination du chanteur brésilien Roberto Carlos, dont un des enfants vient de déceder d'un cancer.

"Je récupère bien mais aujourd'hui, je veux envoyer toute mon affection, mon amour et mes prières à mon grand ami Roberto Carlos, a-t-il écrit. J'espère que Dieu réconfortera ton coeur et que tu seras entouré de soins et de lumière."

Ces dernières années, la santé de Pelé n'avait pas toujours été au beau fixe, et il avait dû séjourner à l'hôpital à plusieurs reprises. Admis dans une unité de soins intensifs, l'ancien joueur désormais âgé de 80 ans ne sait pas quand il pourra rentrer chez lui.

"Samedi dernier, j'ai subi une intervention chirurgicale pour retirer une lésion suspecte du côlon droit. La tumeur a été identifiée lors des tests dont j'ai parlé la semaine dernière. Heureusement que j'ai l'habitude de célébrer de grandes victoires à vos côtés.

"Je ferai face à ce match avec le sourire aux lèvres, beaucoup d'optimisme et de joie de vivre entouré de l'amour de ma famille et de mes amis", avait-il écrit il y a quelques jours afin de tenir informés les millions de personnes inquiètes de son état de santé.