Pelé se fait retirer une tumeur au colon

La légende brésilienne s'est exprimé sur les réseaux sociaux pour informer des fans d'une opération qu'il a subie.

La légende brésilienne Pelé a fait savoir qu'il avait subi une opération chirurgicale réussie pour se faire retirer une tumeur de son côlon.

Le triple champion du monde a révélé que la tumeur avait été découverte lors de tests à l'hôpital la semaine dernière. Le "Roi" reste optimiste quant à son rétablissement et « affrontera ce match avec le sourire aux lèvres ».

Qu'a dit Pelé ?

Pelé a confirmé la nouvelle dans une publication Instagram en mettant une photo de lui, le célèbre maillot auriverde du Brésil. « Samedi dernier, j'ai subi une intervention chirurgicale pour retirer une lésion suspecte du côlon droit », a-t-il écrit. "La tumeur a été identifiée lors des tests dont j'ai parlé la semaine dernière. Heureusement que j'ai l'habitude de célébrer de grandes victoires à vos côtés. Je ferai face à ce match avec le sourire aux lèvres, beaucoup d'optimisme et de joie de vivre entouré de l'amour de ma famille et de mes amis."

La nouvelle survient quelques jours seulement après que Pelé a été contraint de nier les informations selon lesquelles il s'était évanoui à l'hôpital alors que des rumeurs circulaient sur sa santé. "Les gars, je ne me suis pas évanoui et je suis en très bonne santé", a-t-il souligné aussi sur Instagram. "Je suis allé passer mes examens de routine, ce que je n'avais pas pu faire auparavant à cause de la pandémie. Faites-leur savoir que je ne joue pas dimanche prochain !"

Pelé est considéré par beaucoup comme l'un des meilleurs footballeurs de tous les temps, ayant excellé sur la scène nationale et mondiale pendant plus d'une décennie. Il a marqué plus de 1 000 buts pour le club et le pays tout au long de sa carrière, la plupart de ses buts en club étant pour Santos.

Il a aussi disputé quatre Coupes du monde et a fait partie de trois équipes brésiliennes victorieuses en 1958, 1962 et 1970. Il demeure aussi le meilleur buteur de tous les temps du Brésil avec 77 buts en 92 apparitions.