Uruguay – Brésil (2-0) : Neymar victime d’une très grave blessure

Lors du match entre l’Uruguay et le Brésil cette nuit, Neymar Jr a quitté les terrains en pleurs après une grave blessure.

Un coup dur non seulement pour la sélection nationale du Brésil, Al-Hilal mais aussi pour Neymar Jr. Ami de l’infirmerie, l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain vient de se blesser à nouveau. Il ne devrait pas retrouver les terrains de sitôt.

Le Brésil au bord du gouffre

Plus rien ne va pour le Brésil. Après son match nul au goût amer contre le Venezuela (1-1) la semaine écoulée, l’équipe nationale auriverde vient de faire montre d’une énorme contreperformance. La Seleçao était en déplacement cette nuit au Stade Centenario pour affronter l’Uruguay dans le cadre de la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 de la zone CONMEBOL.

En effet, l’équipe dirigée par Fernando Diniz a été battue (2-0) par les Uruguayens. L’attaquant de Liverpool, Darwin Núñez, a ouvert le score avant la pause (42e) pour la Celeste avant que son compatriote de River Plate, Nicolás de la Cruz, n’assomme la Seleçao (77e). Ainsi, l’Uruguay s’impose 2-0 devant le Brésil et arrache la deuxième place à son adversaire du jour avec qui il totalise le même nombre de point.

Saison terminée pour Neymar ?

Mais au cours de ce match, le Brésil a reçu un énorme coup dur. L’attaquant qui a signé cet été à Al-Hilal en provenance du Paris Saint-Germain, a quitté la pelouse suite à une grosse blessure, qui inquiète. A la suite d’un contact avec De la Cruz, Neymar est mal retombé et s’est tordu le genou gauche. Il se fait remplacé par Richarlison (45e+4). Le joueur le plus cher au monde (recruté à 222 millions d’euros par le PSG) a quitté le terrain en pleurs sur une civière. Une sortie du meilleur buteur de la Seleçao qui inquiète au sein du staff et du vestiaire brésilien.

"S'il a dû quitter le terrain comme ça, c'est que ça doit être sérieux. J'espère que ce n'est pas grave", a déclaré le capitaine brésilien, Casemiro. "Pour lui, c'est les blessures, les blessures, les blessures... Et dès qu'il commence à retrouver son rythme, il se blesse à nouveau", a ajouté le milieu de Manchester United.

De son côté, le directeur de la communication de la Fédération brésilienne de football (CBF) a indiqué qu’il s’agissait d’une "blessure inquiétante". Pour sa part, le médecin de la sélection, Rodrigo Lasmar, indique ce qui suit : « nous avons fait tous les tests. Ces tests seront répétés demain (mercredi). Ces 24 heures seront importantes pour voir comment le genou réagira, le gonflement qu’il présentera et les tests d’imagerie qui définiront un diagnostic définitif. Il est trop tôt pour le dire (s’il s’agit d’une blessure ligamentaire). Attendons sereinement les examens, évaluons sereinement, et dès que nous aurons une définition nous vous la dirons ».

A en croire les informations de la presse brésilienne, Neymar pourrait souffrir d'une grave entorse. Les examens révèleront prochainement de quoi souffre l’attaquant d’Al-Hilal.