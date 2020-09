Braida : "Suarez a l'ADN de la Juventus et va prospérer aux côtés de Cristiano Ronaldo"

Ariedo Braida, qui a déjà travaillé en Espagne et en Italie, pense que l'attaquant uruguayen va connaître la réussite en Serie A.

Luis Suarez a l ' "ADN" de la et n'aurait aucun problème à s'adapter et à briller aux côtés de Cristiano Ronaldo chez le champion d' en titre, a déclaré l'ancien directeur sportif du , Ariedo Braida. Un transfert en Italie est envisagé pour l'attaquant uruguayen au milieu des efforts déployés par les pensionnaires du Camp Nou pour dégraisser et rajeunir l'équipe. Ronald Koeman aurait informé Luis Suarez qu'il ne figurait pas dans ses plans à long terme, ouvrant la voie à un départ pour l'attaquant prolifique de 33 ans.

La Juventus ne semble pas prête à laisser passer cette opportunité, les Bianconeri agissant rapidement pour faire connaître leur intérêt pour un joueur confirmé. Il se pourrait que Luis Suarez rejoigne Turin et soit par conséquent associé à Cristiano Ronaldo, 35 ans, en attaque. Le champion d'Italie en titre s'appuierait donc sur un secteur offensif très expérimenté, complété par le jeune mais déjà expérimenté, Paulo Dybala.

"Une bonne recrue, même à 33 ans"

L'article continue ci-dessous

Braida pense que cela pourrait être positif pour l'équipe d'Andrea Pirlo, avec toutes les raisons de croire que Suarez - qui a déjà joué pour l' et - va réussir à s'adapter dans ce nouvel environnement. L'homme qui a travaillé au Camp Nou jusqu'en août 2019 et a précédemment passé plusieurs années en en tant que directeur général de l' , a réagi à la rumeur envoyant Luis Suarez en dans les colonnes de Tuttosport.

Plus d'équipes

"Je ne suis pas surpris de son départ du FC Barcelone car le football est une question de cycles. Même Cristiano Ronaldo a quitté le parce qu'il sentait que son temps était terminé. Luis Suarez est un combattant et son esprit de combat infecte le reste de son équipe. Il a du caractère et l'ADN pour jouer pour la Juventus et d'autres grands clubs. S'il est motivé, il sera une bonne recrue même à 33 ans ", a expliqué l'ancien directeur sportif du Barça.

Interrogé sur la possibilité pour le Sud-Américain de s’épanouir aux côtés du quintuple Ballon d’Or, Braida s'est montré rassurant : "Il n’aura aucun problème à jouer avec Ronaldo. Ils se comprendront parfaitement parce qu'ils sont deux gagnants naturels ". Luis Suarez a passé les six dernières années au FC Barcelone, marquant 198 buts en 283 apparitions. Il a noué un partenariat formidable avec Lionel Messi au fil des années, mais pourrait bientôt être associé à l'éternel rival de l'Argentin à Turin - la Juventus cherchant à faire partir Gonzalo Higuain alors qu'elle ouvre la voie à l'acquisition d'un autre attaquant.