Borussia Dortmund : Haaland fête son Golden Boy avec un quadruplé contre le Herta Berlin

Sacré Golden Boy 2020 ce samedi, Haaland a fêté comme il se doit cette récompense en marquant un quadruplé contre le Herta Berlin.

Erling Haaland gardera un excellent souvenir de ce 21 novembre 2020. En effet, ce matin, il a été désigné lauréat du Golden Boy 2020, l'équivalent du Ballon d'or de Football pour les joueurs âgés de moins de 21 ans.

Et ce samedi soir, il a fait honneur à sa récompense en inscrivant un quadruplé contre le Herta Berlin (47e, 49e, 62e, 79e), le premier de sa carrière en .

Au final, le l'a emporté 5-2 sur la pelouse du club berlinois, Raphaël Guerreiro inscrivant le quatrième but de son équipe (70e).

Et avec les matches nuls du Bayern (1-1 sur son terrain contre le Werder) et du RB Leipzig à Francfort (1-1), le Borussia Dortmund en profite pour remonter à la deuxième place du classement et ne pointe plus qu'à une longueur du leader bavarois (19 points à 18).

