Avant d'affronter le PSG, le RB Leipzig tenu en échec en Bundesliga

A trois jours de son déplacement sur le terrain du PSG en Ligue des champions, le RB Leipzig est allé faire match nul à Francfort.

Le PSG et le voulaient engranger de la confiance avant leur rendez-vous capital, mardi soir, en . Et c'est raté…

Le PSG a ainsi perdu vendredi soir à Monaco (2-3) tandis que ce samedi, le RB Leipzig n'a pas fait mieux qu'un résultat nul 1-1 sur le terrain de l' , équipe du ventre mou (et qui occupait la 11e place du classement avant cette journée).

Le RB Leipzig s'est même laissé surprendre par une équipe de l'Eintracht très timorée en concédant un but de Barkok juste avant la mi-temps en raison de la passivité de sa défense.

Au retour des vestiaires, Julian Nagelsmann procédait à trois changements : Upamecano, Olmo et Sorloth étaient remplacés par Orban, Forsberg et Poulsen.

Un coaching payant puisque Poulsen égalisait à la 57e en venant couper un centre d'Angelino.

Plus rien n'était marqué dans cette rencontre et avec ce match nul, le RBL reste à la troisième de la avec 17 points, laissant ainsi passer l'occasion de revenir à hauteur du , le leader, qui compte 19 points et qui a été accroché par le Werder Brême (1-1) lors de cette 8e journée.