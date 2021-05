Bordeaux va se séparer de Ben Arfa

Le club bordelais ne souhaite pas prolonger le contrat d'Hatem Ben Arfa, qui expire cet été.

Le 7 octobre dernier, Hatem Ben Arfa, libre de tout contrat depuis son départ de Valladolid à l'été 2020, s'engageait avec les Girondins de Bordeaux pour une année plus une en option.

Ben Arfa poussé vers la sortie

Mais cette option ne sera pas levée par le club bordelais comme le révèle le journal Sud-Ouest qui a recueilli les propos d'Alain Roche, le directeur sportif des Girondins : « sa prolongation était conditionnée à certains critères sportifs. Ils n'ont pas été atteints. »

Pourtant, les débuts de Ben Arfa avec Bordeaux étaient prometteurs, comme en atteste ses excellentes prestations contre Rennes et le PSG lors de la phase aller.

Mais après une blessure à la cuisse en janvier, Ben Arfa n'a plus été le leader technique et le joueur décisif que son équipe attendait. Après un triste nul à domicile contre l'OM (0-0), le 14 février, Ben Arfa a même été vivement critiqué par son coéquipier et capitaine, Laurent Koscielny.

Seulement deux buts en Ligue 1 avec les Girondins

Ben Arfa en ensuite vu son temps de jeu se réduire puis être absent pendant deux rencontres en mars (contre Dijon et Montpellier) en raison d'une tendinite. Mais qu'il soit titulaire ou remplaçant, les Girondins ont enchaîné les mauvaises prestations, craignant même une relégation en Ligue 2.

Une nouvelle blessure lui a fait manquer les trois dernières journées du championnat et Bordeaux a finalement assuré son maintien, sans lui, avec une douzième place, bien loin des ambitions initiales affichées en début de saison.

Ces éléments mis bout à bout ont incité ses dirigeants à ne pas le prolonger et Ben Arfa quittera les Girondins à l'issue de son contrat, qui expire le 30 juin.

Ayant participé à 24 matches de Ligue 1, dont 19 en tant que titulaire, pour deux buts et cinq passes décisives, Hatem Ben Arfa ne laissera pas un souvenir impérissable aux supporters des Girondins et à 34 ans, il va devoir se trouver un nouveau club s'il souhaite poursuivre sa carrière.