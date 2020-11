Bleus - "Blessed" : Mbappé réagit à sa sélection, Deschamps la justifie

Annoncé forfait avec le PSG ce week-end, Kylian Mbappé a tout de même été sélectionné en équipe de France par Didier Deschamps.

"Pour moi, une nouvelle saison, c’est quand il y a une coupure et qu’on a le temps de recharger les batteries. Là, c’est juste les prolongations, c’est un marathon qui continue", se plaignait récemment Kylian Mbappé. Et le marathon ne prendra pas fin de sitôt pour le Parisien, sélectionné en équipe de par Didier Deschamps pour le match amical face à la Finlande, et contre le et la en Ligue des Nations.

Mbappé n’est pas blessé, mais "blessed"

Souffrant d’une gêne musculaire aux ischios jambiers droits depuis la victoire du PSG à (3-0) le week-end passé, Mbappé avait pourtant dû déclarer forfait pour le match de C1 perdu à Leipzig (1-2) mercredi, et il est annoncé indisponible pour le déplacement à Rennes samedi en , mais cela n’a pas freiné DD.

L’attaquant parisien a d’ailleurs réagi à sa convocation sur les réseaux sociaux. Certains s’attendaient à le voir rassurer les supporters sur sa blessure, mais KM7 s’est tout simplement dit "honoré". Sauf qu’en anglais, soit la langue utilisée par le joueur, cela donne "blessed". Ironique.

Deschamps : "Je ne suis pas contre Tuchel"

Logiquement interrogé sur l’état physique de Mbappé, Deschamps a été obligé de se justifier : "Le forfait de Camavinga est acté de par sa blessure, ce qui n'est pas le cas de Kylian, qui n'a pas joué mercredi. Pour ce week-end, je ne sais pas, mais par rapport à nos échéances, il n'y a pas de certitude qu'il ne puisse pas être disponible. Si je le mets dans la liste, c'est parce qu'il y a de très fortes probabilités qu'il puisse être disponible, pas pour mercredi mais pour samedi."

Et comme DD sait d’ores et déjà que cette convocation fera grincer des dents du côté du PSG, le sélectionneur tricolore a fait passer un message à Thomas Tuchel : "Je comprends la position des entraîneurs, il n'y a pas de conflit à avoir. Je ne suis pas contre Tuchel, il a ses matchs à gérer avec une obligation de résultats, comme tout le monde. On va gérer ça avec tranquillité, sérénité et par rapport au ressenti du joueur." Le PSG aurait préféré voir Mbappé rester à la maison lors de cette trêve internationale.