Berbatov dévoile le pire joueur de Manchester United

Dimitar Berbatov admet qu'il s'énerve en regardant Antony et que si l'ailier ne parvient pas à améliorer sa forme, il doit quitter Manchester United.

Antony a rejoint United pour 85 millions de livres (105,2 millions de dollars) en provenance de l'Ajax en septembre 2022, mais son transfert n'a pas fonctionné jusqu'à présent. Lors de sa première saison, il a inscrit huit buts et délivré trois passes décisives toutes compétitions confondues, mais cette année, il n'a pas encore fait parler de lui ou n'est pas encore entré en jeu. Aujourd'hui, l'ancien attaquant des Red Devils, Berbatov, s'en prend au Brésilien.

"D'une certaine manière, j'ai de la sympathie pour Antony parce qu'il a manifestement du talent, et je peux voir qu'il essaie parfois. Il a l'air en colère et frustré quand il joue et à cause de cela, il essaie de faire des choses et complique trop les choses, perd le ballon et devient encore plus en colère", a déclaré le Bulgare, qui a joué à United de 2008 à 2012, à Betfair.

"Antony a besoin de quelqu'un sur le terrain pour lui montrer où courir, comment courir et quand lâcher le ballon. S'il ne trouve pas les réponses tout seul, il a besoin d'un entraîneur, d'un ami, d'un agent, de son père, pour lui donner des conseils. Il devrait même commencer à regarder des vidéos sur des clips de quelques droitiers qui sont passés par là et l'ont fait. Après cela, s'il n'est pas capable d'être performant, il est clair que ça ne marchera pas.

"Pour moi, en tant que fan, je m'énerve quand je le regarde parce que c'est frustrant. Je ne veux pas le comparer à qui que ce soit, car tous les joueurs ont des périodes difficiles. Si Antony ne peut pas s'en sortir, il faut qu'il parte. Si une saison est trop courte pour juger quelqu'un, alors Antony mérite un peu plus de temps parce que ce n'est pas juste. S'il corrige ses erreurs, il sera bon pour l'équipe.

"Il faut qu'il soit intelligent mentalement avant tout et qu'il sache encaisser les critiques. Si les performances d'Antony ne sont pas à la hauteur à la fin de la saison, j'imagine qu'il cherchera un autre endroit où aller. Les entraîneurs de Man United doivent donner des conseils à Antony. Ensuite, ce sera à lui de les comprendre. C'est tout".