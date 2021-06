Benzema évoque sa relation avec Mbappé et Griezmann

Karim Benzema a confié avoir déjà pris le temps d’étudier comme il se doit le jeu de ses deux coéquipiers en attaque des Bleus.

A quelques jours de l’entame de l’Euro, Karim Benzema s’est exprimé au sujet de sa relation technique avec ses deux compères dans le secteur offensif des Bleus.

Après cinq ans d’absence, l’ancien Lyonnais a retrouvé la sélection tricolore. Après avoir récupéré de la béquille qu’il a reçue lors du dernier match amical contre la Bulgarie, il aura comme mission de faire briller l’attaque tricolore durant l’Euro, au même titre que Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. A ce sujet, et même si le trio n’a que très peu de vie ensemble, l’intéressé ne se fait pas d’inquiétude.

« Moi je sais comment ils jouent déjà, a assuré KB9 dans une interview accordée à L’Equipe TV. Je sais leurs appels et ce qu’ils aiment faire. Je sais si je dois m’appuyer sur eux ou aller au point de pénalty et c’est plus facile ».

L'article continue ci-dessous

« Il va falloir peaufiner tout ça »

Relancé sur la notion du « respect du jeu », le Madrilène a développé en confiant : « Ce que respecter le jeu veut dire ? S’il faut jouer en une touche tu le fais, s’il faut tirer tu tires, s’il faut centrer tu centres, et s’il faut faire des appels pour libérer des espaces aux coéquipiers il faut le faire aussi ».

Tout en assurant qu’il comprend d’ores et déjà la façon dont ses deux coéquipiers se produisent, Benzema a quand même précisé qu’il y avait besoin de s’améliorer dans leur entente sur le terrain. « Non, on n’a pas encore pu travailler ça, ni discuté de ces choses-là (…) On ne s’est pas entrainés 15 fois ensemble. Il va donc va falloir peaufiner tout ça, mais ce ne sont que des petites choses car ce sont de grands joueurs et c’est facile tant que tu respectes le jeu ».

Les styles des différentes stars tricolores sont différents, mais pour Benzema ce n’est pas un souci. « Chacun voit le football différemment, mais le plus important c’est d’être sur le terrain et de jouer au ballon », a-t-il conclu.