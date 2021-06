France-Allemagne - Karim Benzema, le communiqué de la FFF

L'attaquant français se remet doucement mais sûrement de sa béquille contractée face à la Bulgarie (3-0) et sera bien présent face à l'Allemagne.

C'était la grosse inquiétude, depuis mardi soir. À la 38e minute du match amical entre l’équipe de France et la Bulgarie (3-0), Karim Benzema avait été contraint de sortir sur blessure. L’attaquant du Real Madrid, acclamé par le public du Stade de France, avait immédiatement été remplacé par Olivier Giroud, auteur d'un doublé.

La faute à un malheureux contact avec un défenseur sur un duel aérien. Rapidement, Didier Deschamps s'était montré rassurant. "C’est une béquille. Il a pris un bon coup sur le muscle au-dessus du genou gauche, et il a senti que ça durcissait donc nous n’avons pris aucun risque. Le staff médical est actuellement à son chevet".

Participation au match contre l'Allemagne pas remise en cause

Restait à savoir la gravité de cette béquille... et si le Madrilène pourrait être au rendez-vous face à l’Allemagne pour l’entrée en lice des Bleus à l’Euro, mercredi prochain. Heureusement, il semblerait que sa blessure évolue dans le bon sens ces dernières heures, si bien qu'il sera bien présent pour affronter la Mannschaft.

En effet, la Fédération Française de Football a publié un communiqué au sujet de son attaquant, de retour en sélection après plus de cinq ans d'absence. L'attaquant du Real Madrid n'a rien de grave et sera bien du rendez-vous. "Karim Benzema souffre d'une béquille. Il est resté aux soins mais sa participation au match contre l'Allemagne n'est pas remise en cause", précise le FFF. Une bonne nouvelle pour Didier Deschamps, qui aurait toutefois pu compter sur un Olivier Giroud déterminé.

Auteur d'un doublé face à la Bulgarie (3-0), l'attaquant de Chelsea a prouvé qu'il avait l'étoffe pour remplacer KB9. Mais le second cité a montré de belles choses depuis son retour chez les Bleus, affichant notamment une superbe entente avec ses compères d'attaque que sont Kylian Mbappé et Antoine Griezmann.