Benzema en équipe France ? Thierry Henry lâche une bombe

Thierry Henry, sélectionneur des espoirs, a ouvert la porte à une apparition de Karim Benzema aux JO.

Un retour sensationnel en vue. L'attaquant du club saoudien Al-Ittihad, Karim Benzema, a déclaré qu'il n'excluait pas la possibilité de participer aux Jeux olympiques de 2024 à Paris en tant que membre de l'équipe de France.

"Les Jeux olympiques de Paris ? Pourquoi pas, bien sûr, ça pourrait être merveilleux", a répondu l'attaquant cité par L'Equipe.

"Tout est large, tout est ouvert pour Benzema"

Benzema n'a pas joué en équipe de France depuis 2022. Le 13 juin 2022, l'attaquant vedette a affronté la Croatie dans le cadre de la Ligue des nations de l'UEFA.

Thierry Henry a été sondé à ce sujet ce mercredi soir à l'occasion du tirage du tournoi de football des JO. Et le boss des Espoirs est loin d'exclure cette possibilité.

"Benzema aux JO ? Tout est large et tout est ouvert, je ne parlerai pas des joueurs. On en parlera en temps et en heure", a déclaré l'ancien Gunner.

Au total, Benzema, 36 ans a disputé 97 matches avec les Bleus, marquant 37 buts. Benzema joue pour Al-Ittihad depuis l'été dernier, lorsqu'il a quitté le Real Madrid. Le buteur expérimenté a inscrit 12 buts et délivré 7 passes décisives en 23 matches pour l'équipe saoudienne cette saison.