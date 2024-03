JO : Un groupe abordable pour les Bleuets de Thierry Henry

L’équipe de France des moins de 23 ans a bénéficié d’un tirage clément pour le 1er tour des Jeux Olympiques.

Pour la deuxième fois d’affilée, l’équipe de France masculine va prendre part au tournoi olympique de football chez les hommes. Incapables de franchir le 1er tour lors de la précédente édition à Tokyo, les Bleuets peuvent légitimement espérer atteindre les quarts de finale de l’épreuve car leur groupe est assez abordable.

La France s’en tire bien

Les hommes de Thierry Henry vont affronter successivement les Etats-Unis, la Nouvelle-Zélande et le vainqueur du barrage entre la Guinée et une sélection asiatique (connue en mai prochain). Sur le papier, la poule est à la portée des Français, mais il faudra le confirmer sur le terrain.

La France entamera sa compétition par un duel contre les Etats-Unis (le 24 juillet à Marseille) et c’est l’adversaire le plus relevé. Ils enchaineront par un match face à la Guinée ou sélection asiatique, avant de finir par une opposition contre la Nouvelle-Zélande.

Appelé à commenter ce tirage au micro de France 3, Thierry Henry s’est dit relativement satisfait : « Maintenant, on sait ce qu’on doit préparer et regarder. On a un match contre les Etats-Unis lundi et on ne pensait pas. A mon avis, les équipes changeront aux JO. Mais il n’y a pas de préférence et on va essayer de préparer de la meilleure manière possible. Un quart énorme ? Oui, si on y va. Il va falloir sortir de notre poule. Rien n’est facile ».

Il faut, pour rappel, remonter aux JO d'Atlanta 1996 pour retrouver la trace d'une présence des Bleuets au deuxième tour des JO. A l'époque, les hommes de Domenech avaient été sortis par le Portugal.

Un potentiel choc contre l’Argentine en quarts

Les autres groupes de ce tournoi olympique paraissent plus compliqués. L’Argentine, avec ces deux médailles d’or olympique, aura à croiser le fer avec le Maroc et l’Ukraine. Ce groupe intéresse particulièrement les Français, puisqu’il y aura un croisement entre les groupes A et B en quarts de finale.

L’Espagne, finaliste à Tokyo, jouera contre l’Egypte et la République dominicaine dans la poule C. Et dans le Groupe D, le Mali se mesurera au Paraguay et à l’Israël.