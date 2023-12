Benjamin Mendy, son nouveau dérapage scandaleux

Alors qu'il vient tout juste de retrouver les terrains de football, Benjamin Mendy s'est de nouveau rendu auteur d'un acte répréhensible.

Benjamin Mendy fait encore parler son nom. Le joueur du FC Lorient brille une fois encore par sa mauvaise attitude. Ceci lors de la défaite 4-0 à Brest le mercredi dernier en marge de la dernière rencontre de l’année civile en Ligue 1.

Régis Le Bris charge ses joueurs

Mercredi, le FC Lorient a pris une raclée face au Stade Brestois lors de la 17e et dernière journée de la phase aller de Ligue 1 de France. Les Merlus ont courbé l’échine 4-0. A l’issue de la rencontre, l’entraîneur du club avant-dernier du championnat de France s’en était pris à ses joueurs.

« Je n’ai pas senti que nous étions, à ce moment-là, dans la notion de derby. Je suis forcément extrêmement déçu de ce que j’ai vu. On a essayé de remonter les troupes à la mi-temps et de se dire qu’a minima, il ne fallait pas assister à un naufrage total. La deuxième mi-temps, il y a un tout petit peu plus de combativité, sans doute que Brest a baissé un peu de rythme ce qui a permis de contenir le score », avait déclaré Régis Le Bris à l’issue du match perdu par son équipe.

Getty Images

Benjamin Mendy allume son coach

Selon les informations de l’Insider Mohamed Toubache Ter, Benjamin Mendy ne digère pas son coach. A l’en croire, à l’issue du match nul à Toulouse (1-1) lors de la 14e journée de Ligue 1, l’ancien joueur de Manchester City aurait fait des confidences en séance kiné.

Getty

« Regis Le Bris, c’est l’entraîneur le plus claqué que j’ai eu », a confié l’ancien arrière gauche de l’AS Monaco et de l’Olympique de Marseille. Pour sa part, Jean-Victor Makengo aurait aussi dit au coach lorientais : « Viens on parle, tu veux flinguer ma carrière ».