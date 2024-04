Benfica – OM, Marseille réagit à l’annulation des billets de ses supporters

Récemment autorisés à effectuer le déplacement à Benfica, les fans de l’OM ne partiront plus. Le club phocéen répond à son homologue portugais.

Ce jeudi, l’Olympique de Marseille effectuera le déplacement au Portugal pour aller défier Benfica dans le cadre du match aller des quarts de finale de la Ligue Europa. Alors que les supporters de la formation phocéenne sont finalement interdits de déplacement, l’OM dit ne ménager aucun effort pour obtenir l’autorisation afin d’être en compagnie de son douzième homme pour l’occasion.

Les supporters de l’OM au Portugal ?

Après le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue Europa, l’Olympique de Marseille affrontera son homologue portugais du SL Benfica. Depuis l’annonce des deux matchs, les supporters des deux clubs ont été interdits de déplacement afin d’éviter des dégâts au cours desdites rencontres. Mais la donne aurait changé ces dernières heures.

Mardi, l’on apprenait que les supporters marseillais ont été autorisés à se déplacer à Lisbonne pour le match de l'OM face à Benfica. Mais ceux du club portugais ne pourront par contre pas se déplacer pour le match retour à Marseille. Ce qui aurait poussé les autorités portugaises à changer d’avis, annulant les billets des supporters de l’OM.

L’OM monte au créneau

Si les deux clubs avaient conjointement publié des communiqués pour solliciter la présence de leurs supporters à l’extérieur, tout ne s’est pas passé comme prévu. Puisque les autorités marseillaises ont interdit de placement les supporters de Benfica à Marseille. En effet, celles portugaises, qui avaient autorisé les fans de l’OM à venir à Lisbonne, ont jugé bon d’annuler, mardi soir, les billets qui leur avaient été attribués. Une décision qui fait réagir l’OM.

« L’Olympique de Marseille a pris connaissance des informations communiquées ce jour par la Préfecture des Bouches-du-Rhône et par le SL Benfica. En lien avec toutes les parties prenantes, notamment l’UEFA, le club considère qu’une issue favorable est encore possible et continue, comme c’est le cas depuis plusieurs jours, de tout mettre en œuvre dans l’intérêt de ses supporters afin qu’ils assistent à la rencontre de jeudi à Lisbonne. L’OM poursuivra ses efforts tant qu’il n’aura pas obtenu gain de cause pour ses supporters dont le comportement a été exemplaire cette saison en coupe d’Europe », a indiqué le club phocéen dans un communiqué sur son site internet, mardi soir.