Bellerin remplace Navas en équipe d'Espagne

Jesus Navas, le latéral du FC Séville est blessé et a déclaré forfait pour les matches internationaux.

Samedi noir pour la Roja et son sélectionneur Luis Enrique. Lors du match entre le et le , Ansu Fati s'est blessé au ménisque et sera absent pendant de nombreuses semaines (le nom de son remplaçant en sélection n'a pas encore été annoncé).

Un malheur n'arrivant jamais seul, le latéral du , Jesus Navas, s'est blessé à l'aine lors de la rencontre entre le club andalou et Osasuna.

Navas est donc forfait pour les matches de la Roja qui affrontera les (le 11 novembre en amical), la (le 14 novembre en ) et l' (le 17 novembre en Ligue des nations).

Pour le remplacer, Luis Enrique a décidé de faire appel à Hector Bellerin. Le latéral droit d' (25 ans) ne compte que trois sélections et elles remontent toutes à l'année 2016 lors de matches amicaux contre la , la et la Géorgie. Bellerin avait été ensuite sélectionné pour l'Euro 2016 mais n'avait pas joué le moindre match durant la compétition.