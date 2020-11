Belgique - Thorgan Hazard : "On est devenu une grande équipe"

Vainqueurs face au Danemark (4-2), les Diables Rouges ont validé leur ticket pour le Final Four de la Ligue des Nations, mercredi soir.

Après la et l' mardi soir, la s'est à son tour qualifiée pour le Final Four de la Ligue des Nations, mercredi soir. Vainqueurs face au Danemark (4-2), les Diables Rouges ont confirmé leur statut et peuvent donc rêver d'un titre continental. Le résultat de progrès constants depuis des années.

"On n'a pas trop à s'en faire pour l'avenir"

"On est devenu une grande équipe. On sait faire le dos rond. Quand tu arrives à ne pas encaisser de but, tu as plus de chance de l'emporter. On est efficaces depuis un moment. Et défendre tous ensemble, c'est le point sur lequel on s'est amélioré. Si on a joué plus bas cette semaine, c'est qu'on ne parvenait pas à tenir le ballon. Enfin, on a de bons jeunes qui arrivent. On n'a pas trop à s'en faire pour l'avenir", a ainsi déclaré Thorgan Hazard au sortir de la rencontre, heureux de cette qualification.

"On fait partie des quatre derniers finalistes de la . Beaucoup de gens attendaient ça. Il y a eu la demi-finale de la (0-1 contre la France, 10 juillet 2018). Mais on veut aller plus loin. En finale de la Ligue des nations aussi. On a à coeur de faire quelque chose de grand", a ensuite prévenu le frère d'Eden Hazard.