Belgique, Hazard : "Ma cheville ne sera jamais la même"

L'ailier devrait commencer le dernier match de la Belgique de la phase de groupes, mais il admet qu'il ne peut pas jouer les 90 minutes complètes.

Eden Hazard pense qu'il devra changer son style de jeu en raison de sa blessure récurrente à la cheville. L'ailier belge est ravagé par les blessures depuis son arrivée au Real Madrid en provenance de Chelsea contre 100 millions d'euros il y a deux ans. Eden Hazard, 30 ans, a été limité à seulement 10 titularisations en Liga et en Ligue des champions en 2020-21 alors qu'il a subi plusieurs moments en marge de l'équipe tout au long de la campagne.

La star belge admet qu'il n'est toujours pas prêt à jouer un match complet mais insiste sur le fait qu'il peut encore briller pour son club et son pays. "Nous verrons comment se déroulera le match, mais je ne serai peut-être pas prêt à jouer 90 minutes", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse avant le match de lundi contre la Finlande. "Je vais jouer le plus de minutes possible à un niveau élevé. Si c'est 50, c'est 50. Si c'est 60, c'est 60. On verra".

"Je n'ai jamais douté de mes qualités, mais de savoir si je serais à 100 % en forme pour le championnat d'Europe. Je me suis cassé la cheville trois fois, ce ne sera plus jamais comme il y a 10 ans. Mais je sais que si je suis en forme, je peux faire mes preuves sur le terrain. C'est ce sur quoi je travaille maintenant", a ajouté l'ailier belge. Une bien triste révélation pour tous les amoureux de l'ancien prodige du LOSC et de Chelsea.

"Le tournoi est long, nous voulons aller le plus loin possible"

L'ancienne star de Chelsea est entré en jeu dans la seconde période des deux premiers matches de son équipe face à la Russie et au Danemark. La Belgique est déjà qualifiée pour le prochain tour, ce qui signifie que Roberto Martinez pourrait apporter quelques changements à son équipe pour le dernier match de la phase de groupes contre la Finlande lundi. Roberto Martinez a déclaré que Hazard devrait commencer le match et le joueur est impatient de se mettre en forme avant les huitièmes de finale.

"Je ne suis pas encore à 100%, mais je suis prêt à commencer. Mais c'était le plan, de me faire entrer progressivement", a ajouté l'ailier du Real Madrid. "Il est particulièrement important d'être complètement en forme pendant la phase à élimination directe. Ensuite, je dois être au top de ma forme. Nous devons travailler pour nous améliorer encore. Nous faisons de notre mieux pour nous améliorer, et ça commence dès demain".

"Le tournoi est encore long et nous essayons d'aller le plus loin possible. Il y a encore des points à améliorer, mais nous sommes là pour y travailler", a conclu Eden Hazard. Vaincu par l'équipe de France en demi-finale de la Coupe du monde 2018, la Belgique veut aller au bout cette fois-ci lors de l'Euro et voir sa génération dorée être enfin sacrée avec un titre majeur.