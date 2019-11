Bayern - Ten Hag affirme qu'il va rester à l'Ajax

Les Bavarois sont à la recherche d'un nouvel entraîneur après le départ de Niko Kovac. Cela ne devrait pas être le Néerlandais.

Erik ten Hag a confirmé son intention de rester à l' cette saison, mettant ainsi fin à la rumeur d'une arrivée au pour remplacer Niko Kovac.

Par le passé, le Néerlandais a été en charge de l'équipe réserve du club bavarois et était évoqué parmi les pistes potentielles. Niko Kovac a quitté le club après avoir réalisé le doublé coupe-championnat la saison dernière, avant de connaître un début de saison compliqué.

Ce week-end, les coéquipiers de Robert Lewandowski - encore buteur malgré tout - ont sombré sur la pelouse de l'Eintract Francfort (1-5). Les septuples champions en titre sont quatrièmes après 10 journées, à quatre points du leader, le Borussia M'Gladbach.

Présent en conférence de presse avant de défier en C1, Ten Hag a écarté cette possibilité : "Si je veux rester ici ? Oui, je peux confirmer. Je sens une profonde connexion avec mon équipe, avec tout le monde à l'Ajax. Je peux confirmer que je vais rester cette saison.

"Le Bayern est un club fantastique, je me sentais très bien et j'ai beaucoup aimé travailler là-bas. Ils sont toujours dans mon coeur, mais maintenant je suis avec l'Ajax, a-t-il ajouté. Je ne suis pas un rêveur. Je suis concentré sur l'Ajax, c'est ce qui est important. Je vis au jour le jour, mon seul objectif est l'Ajax et le match de demain [mardi] contre Chelsea."

Le technicien a d'ailleurs souligné la qualité de son adversaire, en tête du groupe à égalité de points avec son équipe après trois journées. "C'est l'un des favoris. Cela va être difficile, mais chaque match va l'être. Nous croyons en nous. Nous savons que nous devons jouer parfaitement. Alors nous aurons une chance."