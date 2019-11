Schweinsteiger voit Mourinho comme nouveau coach du Bayern

L'ancien milieu de terrain allemand pense que le coach portugais est la personne idéale pour succéder à Niko Kovac comme coach du Bayern.

Bastian Schweinsteiger a accueilli favorablement la perspective de voir Jose Mourinho hériter des règnes du après avoir travaillé sous les Portugais à .

Les champions allemands sont à la recherche d'un nouvel entraîneur suite à la démission de Niko Kovac dimanche. Le Bayern s'est retrouvé à quatre points du leader Borussia Monchengladbach, après avoir été corrigé 5-1 à l'Eintracht Frankfurt samedi, marquant ainsi le dernier match de Kovac à la tête de l'équipe. L’entraîneur croate a mené Die Roten à un doublé national lors de sa première saison à la barre, mais les résultats et les performances ont considérablement baissé au début de la campagne 2019-2020.

Un certain nombre de techniciens connus ont été associés au poste vacant au sein du côté de l'Allianz Arena, notamment José Mourinho, qui se trouve sans emploi depuis son départ d’Old Trafford en décembre dernier. Schweinsteiger, qui a joué sous la direction du Portugais en 2016-17, a révélé que le joueur de 56 ans parlait régulièrement du Bayern pendant son séjour à Manchester et apprenait même l'allemand pendant son temps libre.

Interrogé sur l’éventuelle arrivée de Mourinho à Munich, l’ancien milieu de terrain du Bayern a confié à Bild: «Je peux imaginer Mourinho en . Je me souviens qu'il m'a toujours posé des questions sur le Bayern et la . Lors de nos matches à l'extérieur, il y avait toujours la à la télévision. Il connaissait vraiment tous les joueurs, même les moins connus. Il apprenait aussi l'allemand. Il n'a pas travaillé en Bundesliga, alors j'imagine bien qu'il serait tenté par une expérience là-bas".

Le championnat allemand est avec celui de la les seul parmi les cinq grands de l'Europe où The Special One n'a pas encore officié. Et, il a la particularité d'avoir fini champion dans tous les autres pays où il a exercé.