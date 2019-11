Bayern Munich, Schweinsteiger conseille à Müller de partir

L'ancien international allemand conseille à Thomas Müller, en manque de temps de jeu, de songer sérieusement à un départ.

Thomas Müller n'est plus un joueur indéboulonnable au . Longtemps titulaire indiscutable chez le champion d' en titre, le champion du monde 2014 est désormais remplaçant. Cette saison, Thomas Müller a dû se contenter des miettes avec seulement deux titularisations au compteur en quinze apparitions toutes compétitions confondues. Pourtant, l'international allemand conserve une belle côte sur le marché et serait dans le viseur de et l' . Son ancien coéquipier, Bastian Schweinsteiger lui a conseillé de réfléchir à changer d'air dans une interview accordée à Bild am Sonntag.

"Pour moi, c’était un peu différent de Thomas. En fait, j’ai fait tous les matchs jusqu’à la fin. Lorsque Louis van Gaal m’a contacté pour m’emmener à Manchester, je voulais faire quelque chose de nouveau. Dans le cas de Thomas, il a souvent commencé sur le banc récemment. Un changement d’air peut bien se produire vers la fin de la carrière, c’était de toute façon le cas avec moi. Thomas a encore de très très grandes qualités. Il enrichirait certainement Manchester United", a expliqué le néo-retraité.

Müller avait ouvert la porte à un départ

Début octobre dans les colonnes de Kicker, Thomas Müller ouvrait la porte à un départ si son statut et son temps de jeu ne s'amélioraient pas di'ici le mercato hivernal, ce qui n'est pour le moment pas réellement le cas : "Lorsque j’ai entendu parler de cette déclaration, j’ai été surpris. Mais je ne suis pas sensible à de telles choses. J'ai déjà discuté avec l'entraîneur et pour moi tout va bien maintenant. Bien sûr, les nouvelles recrues ont renforcé la concurrence dans ma meilleure position, mais ce n'est pas le problème".

"Ce n'est pas tout. Un entraîneur doit prendre des décisions difficiles avant chaque match. Mais depuis cinq matchs, la tendance ne me rend pas heureux. Si les entraîneurs me voient comme un super sub à l'avenir, je devrai réfléchir à ma situation. Je suis trop ambitieux pour ne pas faire ça", a conclu la légende bavaroise, du haut de ses 500 matches et 198 buts sous les couleurs du Bayern Munich depuis près de douze ans.

Il y a quelques jours au micro de Sky, Hasan Salihamidzic avait démenti un départ du champion du monde 2014 : "C'est un roman que vous écrivez. Nous avons deux blessures à long terme. Vous essayez de nous convaincre que nous allons abandonner un joueur. Il n'y a pas de discours du tout pour cela. (...) Je suis curieux. Ce sont tous les deux des joueurs de premier plan avec Coutinho. Je suis heureux et j'espère que nous ferons un meilleur usage de nos chances".