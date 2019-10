Bayern Munich, Muller va rester selon Rummenigge

Thomas Müller, dont la cote a considérablement baissé, ne devrait pas quitter le Bayern Munich.

Karl-Heinz Rummenigge s'attend à ce que Thomas Müller reste au après janvier, malgré la frustration liée au manque de temps de jeu de l'attaquant allemand en Bavière.

Müller, 30 ans, a exprimé son mécontentement face à son rôle lors d'une interview au début du mois, déclarant à Kicker qu'il était "trop ​​ambitieux" pour se contenter d'une place parmi les remplaçants.

Selon certaines informations émanant de la presse allemande, Müller irait demander un transfert en janvier prochain à sa direction, mais le PDG du Bayern, Rummenigge, serait surpris de recevoir une telle requête :

"Je ne peux pas imaginer cela", a déclaré Rummenigge au journal allemand Welt am Sonntag. "La relation entre Thomas et le Bayern est totalement intacte et il restera une partie importante de notre club." Müller a passé toute sa carrière professionnelle à l'Allianz Arena, remportant huit titres en .