Bayern Munich, Neuer : "Ronaldo est un défi spécial"

Le champion du monde 2014 a affronté les meilleurs joueurs du monde et a appris à savourer de tels tests dans sa carrière.

Manuel Neuer se félicite du "défi spécial" de faire face à des attaquants tels que Cristiano Ronaldo, le gardien du Bayern Munich affirmant que les meilleurs attaquants du monde ne lui font pas peur. Le vainqueur de la Coupe du monde 2014 s'est habitué à affronter l'élite mondiale au cours de sa brillante carrière. Avec le Bayern et l'Allemagne, le gardien de but de 34 ans a joué au plus haut niveau et a remporté à peu près tous les titres majeurs qu'ils pouvait gagner.

La réputation de Manuel Neuer le précède souvent, ce qui lui permet de se mettre dans la tête de ses adversaires, même dans celle du quintuple vainqueur du Ballon d’Or, Cristiano Ronaldo, qu reçoit le même traitement que tout autre adversaire. Le portier du Bayern a déclaré au magazine 51 aimé affronter l'ancienne superstar de Manchester United et du Real Madrid qui reste un redoutable ennemi : "La différence est que je connais Cristiano Ronaldo mieux que beaucoup d'autres après nos nombreux duels".

"Je ne dis pas : 'Oh, voilà Ronaldo, je dois avoir peur'.", a ajouté l'Allemand. Manuel Neuer a ajouté sur le "défi spécial" posé par le "jeu de l'esprit" lors des face à face alors que les attaquants adverses se rapprochaient de son but : "Ne vous méprenez pas, je n'aime pas les situations comme celle-ci. Je pense principalement à l’équipe, mais si je peux faire mes preuves, je veux être là".

Manuel Neuer est considéré comme l'incarnation de ce qu'est un gardien de but moderne, l'emblématique portier allemand ayant été un gardien aussi fiable avec ses pieds qu'avec ses mains bien avant que le jeu au pied chez les gardiens ne devienne aussi important qu'à l'heure actuelle. Il a ajouté sur la mentalité qu'il a adoptée tout au long de sa remarquable carrière: "L'attaquant est le premier défenseur, disent-ils toujours - je pense que le gardien de but devrait être le premier attaquant ces jours-ci."

Neuer considère qu'il est de son devoir de "contrôler l'espace derrière la défense" en tant que gardien avec un positionnement de libéro, ses efforts derrière la défense permettant à ceux qui se trouvent devant lui de conserver l'énergie au moment où ils en ont le plus besoin : "Le fait que je sois pratiquement un économiseur d'énergie pour l'équipe de cette manière est l'un des nombreux aspects positifs de ce côté."

Manuel Neuer, qui a aidé le Bayern Munich à remporter un autre triplé en 2019-20, a toujours autan faim de trophées lors de la saison 2020-2021. Si le portier allemand ne pourra pas aider son équipe à faire aussi bien que la saison dernière, l'équipe d'Hansi Flick ayant déjà été éliminée en Coupe d'Allemagne, il aura à coeur de se montrer sous son meilleur visage en Bundesliga, et surtout en Ligue des champions pour tenter de conserver sa couronne européenne.