Thomas Müller: "La facilité s'est évanouie" pour le Bayern Munich

L'attaquant expérimenté a déclaré que les champions de Bundesliga avaient perdu un peu de leur "magie" de la campagne 2019-2020.

Le Bayern Munich est poussé plus dur cette saison selon Thomas Müller, qui affirme que "la facilité de la saison précédente s'est estompée". Hansi Flick a conduit le Bayern Munich à son deuxième triplé en huit ans en 2019-2020, la victoire finale de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain en août clôturant une saison exceptionnelle dans laquelle le club bavarois a aussi remporté la Bundesliga et la Coupe d'Allemagne.

Le champion d'Allemagne en titre a terminé avec 14 points d'avance sur le Borussia Dortmund au classement de la Bundesliga et ont continué à maintenir leur domination nationale en assurant leur 20e Coupe d'Allemagne. Le Bayern n'a pas atteint tout à fait les mêmes marques dans la première moitié de sa dernière campagne, avec trois nuls et deux défaites déjà enregistrés lors de ses 19 premiers matches de championnat.

Une défaite surprise en Coupe d'Allemagne au deuxième tour contre le Holstein Kiel de deuxième rang a également servi de preuve d'une baisse des normes collectives à l'Allianz Arena, mais des progrès réguliers ont de nouveau été réalisés en Europe. L'équipe de Flick s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions avec cinq victoires sur six dans le groupe A et a maintenant une confrontation en huitièmes de finale contre la Lazio en février, ainsi que la phase finale de la Coupe du monde des clubs au Qatar.

"Tout le monde veut voir le Bayern tomber"

L'article continue ci-dessous

Le Bayern est également revenu au sommet de la Bundesliga avec une victoire 4-1 à domicile contre Hoffenheim marquant son dernier triomphe, mais Müller n'a pas été entièrement satisfait des performances globales de l'équipe. Le joueur de 31 ans, qui a marqué son 13e but de la saison à l'Allianz Arena samedi, a déclaré à Kicker: "La facilité de la saison précédente s'est un peu estompée. Nous ne pouvions pas tout à fait prendre la magie de l'été dans la nouvelle saison".

"En novembre et décembre, nous avons eu de nombreux résultats serrés avec un nombre exceptionnellement élevé de buts encaissés. Il en faut beaucoup plus pour être au sommet de la Bundesliga." Muller a ajouté sur le poids de l'attente qui accompagne le fait de jouer pour le Bayern : "Le public et tout le championnat ont soif que le Bayern soit enfin jeté du trône. Vous êtes constamment sous observation, il y a toujours une loupe sur vous. Chaque joueur doit se montrer et montrer au monde extérieur qu'il peut atteindre ce niveau".

Le vainqueur de la Coupe du monde a également abordé les spéculations en cours sur son avenir, son contrat actuel à l'Allianz Arena expirant en 2023. "Je vais laisser cela complètement ouvert. Actuellement, c'est vraiment amusant et je suis aussi en forme qu'une chaussure de sport", a déclaré Muller. "Mon jeu se sent actuellement bien. Il est moins sujet aux erreurs qu'il y a dix ans. Techniquement, je suis plus averti aujourd'hui et en tout cas un footballeur plus complet que je ne l'étais alors".