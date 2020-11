Bayern, Lucas Hernandez : "Je voulais à tout prix me battre pour regagner ma place"

Le latéral gauche français a justifié sa décision de rester au Bayern Munich cet été.

Après une saison tronquée par les blessures, Lucas Hernandez a retrouvé de sa superbe en ce début de saison que ce soit avec le ou en équipe de . Remplaçant en fin de saison dernière suite à l'éclosion d'Alphonso Davies et au repositionnement de David Alaba dans l'axe de la défense, le Français a profité de la blessure du Canadien pour faire son retour dans le onze de départ d'Hansi Flick et se relancer. Dans une interview accordée à France Football, Lucas Hernandez est revenu sur sa décision de ne pas céder aux avances du PSG et d'autres clubs européens afin de rester au Bayern Munich pour s'y imposer malgré la forte concurrence.

"J’ai toujours senti la confiance du club, que ce soit de la part des dirigeants, de l’entraîneur ou de mes coéquipiers. Ils m’ont dit qu’ils comptaient sur moi. Quand j’ai tenu à savoir quelles étaient mes perspectives, j’ai vite été rassuré. Pas une seule seconde je n’ai envisagé un départ précipité. Je voulais à tout prix me battre pour regagner ma place de titulaire et enchaîner le plus possible pour rendre la confiance que le club m’a accordée en me recrutant l’année dernière", a indiqué le latéral de l'équipe de France.

"Le Bayern ne supporte pas la moindre défaite"

"J'ai traversé une période compliquée. Sans moi, l'équipe tournait bien et parvenait à enchaîner les grandes prestations à un très haut niveau. Je savais que je devais m'armer de patience, que je devais me tenir prêt dès que le coach ferait appel à mes services pour lui montrer qu'il pouvait compter sur moi. La saison 2019-20 a été très difficile niveau blessures, mais jamais je n'ai lâché. Jamais je n'ai baissé les bras. Et jamais je n'ai douté", a ajouté l'ancien défenseur de l'Atletico Madrid.

Lucas Hernandez a dévoilé la mentalité du Bayern Munich : "Le plus important, c'est d'avoir faim et les crocs. Bien que nous ayons tout gagné la saison passée, je ne ressens aucun relâchement dans le vestiaire. Nous avons toujours le même appétit. Tous les joueurs sont ultra motivés à chaque séance d'entraînement. Cette mentalité est fascinante. Le Bayern est un club qui veut toujours gagner et qui ne supporte pas la moindre défaite. On veut refaire le triplé et nous en avons assurément le potentiel".

Le latéral gauche a révélé avoir une passion pour la pêche qu'il assouvit dans sa vie à Munich : "Même si nous jouons tous les trois jours, je pêche dès que mon emploi du temps me le permet. C'est idéal pour s'aérer l'esprit au contact de la nature et penser à autre chose, oublier le quotidien. J'adore ça. Je pêche depuis que mon père et mon grand-père m'y ont initié enfant. Ici, j'ai découvert plusieurs endroits magnifiques. Un employé du Bayern m'a montré plusieurs lieux, notamment des lacs privés, et aussi le long de l'Isar (ndlr: le fleuve qui traverse la ville). J'essaie d'y aller plusieurs fois par mois".