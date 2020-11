"Le Bayern est intéressé par Szoboszlai", selon Matthaus

Lothar Matthaus a suggéré que le serait intéressé par le Hongrois Dominik Szoboszlai, un joueur qu'il décrit comme un «joyau» et ose aussi le comparer au grand hongrois Ferenc Puskas.

Szoboszlai, le stratège du Red Bull Salzburg, intéresse beacoup de ténors européens en ce moment. , et le sont tous à ses trousses. L'ancienne icône du Bayern, Matthaus, a le sentiment que tous les meilleurs clubs d’Europe surveillent un joueur dont la cote a encore augmenté la semaine dernière quand il a marqué un superbe but pour assurer la place de la Hongrie au championnat d’Europe de l’été prochain.

Matthaus a des liens avec la Hongrie et le Bayern, ayant entraîné la sélection magyare et joué une grande partie de sa carrière pour la Mannschaft. Il estime que Szoboszlai est un joueur hors norme. «C'est un joyau», a déclaré Matthaus dans une interview à Munchner Abendzeitung. «Il est comme Kai Havertz. Il pourrait rejoindre le en janvier, mais je suis convaincu que tous les meilleurs clubs d'Europe l'ont dans le viseur, y compris le Bayern."

Le Bayern ne manque pas de talents offensifs, auxquels il a ajouté cet été un élément supplémentaire, en l'occurrence Leroy Sané. Cependant, en tant que champions d’Europe, l’équipe de Hansi Flick sera bien consciente de la nécessité de continuer à grandir - et Szoboszlai semble avoir un potentiel énorme pour l'aider dans cette optique.

