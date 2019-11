Barcelone, Valverde s'exprime (encore) sur le rendement de Griezmann

Ernesto Valverde a une nouvelle fois évoqué les difficultés actuelles d'Antoine Griezmann au FC Barcelone.

La situation d'Antoine Griezmann est très commentée en . Le champion du monde n'oubliera pas ce 29 octobre, lorsque le a facilement dompté Valladolid (5-1) dans le cadre de la 11e journée de , et qu'il a dû attendre la 63e minute de jeu pour sortir du banc des remplaçants.

Ils font même un toro contre Griezmann pic.twitter.com/PSbFR0vA6c — Sam (@TheSam17) October 31, 2019

Ce jour-là, le champion du monde s'était même agacé - sans le manifester outrageusement - de ne pas recevoir le ballon lors d'une action abondamment partagée sur les réseaux sociaux. Et ce type de vidéos se multiplient depuis le début de saison.

Interrogé sur le Français, Ernesto Valverde s'était montré assez distant, dans un premier temps. "C'est un joueur qui a tout de même joué régulièrement depuis le début de saison. Sur le dernier match, j'avais envie de faire un changement. Je n'aime pas parler de titulaire indiscutable, s'il veut jouer, il doit répondre aux attentes", avait déclaré le technicien espagnol en conférence de presse il y a quelques jours.

Le technicien espagnol a calmé le jeu lorsqu'il a été une nouvelle fois été interrogé sur son numéro 17 ce vendredi.

"Griezmann vient d'une équipe (l'Atlético de Madrid) avec un autre style de jeu, où on lui demandait d'aller beaucoup dans l'espace, au démarquage", a-t-il expliqué, mettant l'accent sur la différence de style entre le Barça et l'Atlético. "Nous, on construit plus nos actions, le timing est différent. Les joueurs doivent s'habituer au jeu de Griezmann, et Griezmann doit s'habituer à trouver le bon moment pour faire ce qu'il fait. Ce n'est pas évident... Neymar aussi avait eu du mal, lors de sa première année ici".

Le Barça accueille le samedi (21h).