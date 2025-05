Barcelone - Real Madrid : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Un Clásico pour décider de la Liga ! Le Barça reçoit le Real Madrid pour un choc qui peut sceller le titre. Montjuïc s'embrase pour le duel au sommet.

Montjuïc accueille ce dimanche après-midi un Clásico au parfum de finale. Leader avec quatre points d'avance, le FC Barcelone a l'occasion de porter un coup quasi fatal à son éternel rival, le Real Madrid, et de s'envoler vers le titre de champion d'Espagne. Pour les Madrilènes, la victoire est impérative pour maintenir le suspense dans une saison où la Liga représente leur dernière chance de trophée majeur. Un grand Clásico qui promet une intensité maximale.

Le Barça pour le coup de grâce, le Real pour la survie

Après la terrible déception de l'élimination en demi-finale de Ligue des Champions face à l'Inter Milan, le Barça doit rapidement se remobiliser. Hansi Flick a insisté sur la nécessité de "faire une thérapie" et de se concentrer sur ce Clásico, qualifié de "match le plus honnête" pour décrocher le titre. Fort de ses trois victoires cette saison face au Real (4-0 en Liga à Bernabéu, 5-2 en Supercoupe et 3-2 en finale de Coupe du Roi), le club catalan aborde ce duel avec un avantage psychologique certain et la possibilité de "sceller la Liga". L'équipe de Flick, portée par un Lamine Yamal étincelant, a su développer un style qui captive, émeut et fascine. Une victoire permettrait aux Blaugranas de prendre sept points d'avance à trois journées de la fin, un matelas quasi définitif.

Du côté du Real Madrid, l'ambiance est différente. Éliminés prématurément de la Ligue des Champions et battus en finale de Coupe, les hommes de Carlo Ancelotti jouent leur saison sur ce sprint final en Liga. Seule une victoire à Montjuïc leur permettrait de continuer à y croire. Le technicien italien, dont l'avenir sur le banc de l'équipe parait scellé, sait que son équipe doit profiter des faiblesses d'un Barça potentiellement touché moralement. Le fait d'avoir eu une semaine complète pour préparer ce choc, contrairement au Barça, pourrait être un avantage. Arda Güler, buteur décisif contre Getafe, pourrait à nouveau avoir un rôle à jouer, tandis que Mbappé est attendu pour marquer une troisième fois de suite face aux Blaugrana.

AFP

Un duel tactique et des individualités attendues

Ce Clásico s'annonce comme une opposition de style. Le Barça de Flick, avec son jeu de possession et sa jeunesse triomphante, tentera d'imposer son rythme. Le Real Madrid, plus expérimenté, cherchera à exploiter les espaces et les transitions rapides. Hansi Flick a souligné l'importance de "jouer au maximum de ses capacités et de gagner", tandis qu'Ancelotti a insisté sur la nécessité de "faire attention aux détails". Le duel entre les jeunes pépites comme Lamine Yamal et les stars confirmées comme Vinicius ou Bellingham sera l'une des clés du match.

Si le calendrier semble légèrement plus favorable au Real Madrid pour les dernières journées, une victoire du Barça ce dimanche rendrait ces considérations anecdotiques. Ce Clásico est plus qu'un match, c'est potentiellement le tournant définitif d'une Liga passionnante.

Ci-dessous, GOAL vous apporte tout ce que vous devez savoir sur comment regarder, y compris la chaîne TV, les détails du streaming et plus encore.

Sur quelle chaine suivre le match Barça - Real Madrid ?

📍 Région / Pays 📺 Chaîne TV 💻 Streaming 🇫🇷 France BeIN Sports 1 BeIN Connect 🌍 MENA BeIN Sports MENA 1 BeIN Connect / TOD 🇵🇱 Pologne Canal+ Sport 1 / Eleven Sports 1 - 🇧🇪 🇵🇹 🇩🇪 🇪🇸 🇮🇹 DAZN DAZN App 🇪🇸 Espagne Movistar Plus La Liga Movistar App 🇷🇴 Roumanie Digi Sport 1 - 🇬🇧 Royaume-Uni Premier Sports 1 Premier Player 🇷🇺 Russie Match! Russia - 🌍 Balkans Arena Premium 1 -

💡 Astuce VPN : certaines plateformes ne sont accessibles qu'en dehors de la France. Un VPN peut vous permettre d’y accéder selon votre localisation.

Comment regarder partout avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs via votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous n'êtes pas sûr de quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Barcelone - Real Madrid

LaLiga - LaLiga Estadio Olimpico Lluis Companys

Le match de La Liga entre Barcelone et le Real Madrid se jouera à l'Estadi Olimpic Lluis Companys à Barcelone, Espagne.

Il débutera à 7h15 PT / 10h15 ET le dimanche 11 mai, aux États-Unis.

Infos des équipes et effectifs

Infos de l'équipe de Barcelone

Alejandro Balde et Robert Lewandowski pourraient faire leur retour dans le onze de départ après avoir surmonté leurs pépins aux ischio-jambiers. Iñigo Martinez, touché musculairement lors de sa dernière sortie, devrait également être apte.

Dans les cages, Marc-André ter Stegen postule à une titularisation à la place de Wojciech Szczesny, même si la décision finale n’a pas encore été tranchée. En revanche, Pablo Torre, Marc Casado, Jules Koundé et Marc Bernal sont tous forfaits sur blessure.

Infos de l'équipe du Real Madrid

Antonio Rüdiger, Ferland Mendy, David Alaba, Dani Carvajal, Éder Militão et Eduardo Camavinga sont toujours à l'infirmerie.

De retour après avoir été malade, Rodrygo figure dans le groupe, mais Carlo Ancelotti devrait reconduire Arda Güler dans le onze aux côtés de Jude Bellingham et Vinicius Junior, avec Kylian Mbappé en pointe.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

Classement