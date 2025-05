Lamine Yamal : À 17 ans, est-il DÉJÀ le meilleur joueur du monde ? (OUI, et voici pourquoi !)

L'international espagnol n'a que 17 ans, mais il est sans doute l'attaquant le plus redouté du football actuel.

Denzel Dumfries a été absolument exceptionnel pour l'Inter Milan la semaine dernière, lors du choc de Ligue des Champions face au FC Barcelone. Auteur de deux buts et d'une passe décisive lors d'un match nul spectaculaire et absorbant (3-3), le Néerlandais méritait amplement son titre d'homme du match. Mais, aussi brillant fût-il, il n'était pourtant pas LA star incontestée de la soirée. Car après la rencontre, un seul nom était sur toutes les lèvres, celui de Lamine Yamal. Une nouvelle fois, le prodige barcelonais de 17 ans a livré une démonstration de qualité et de maturité défiant toute logique, éblouissant la planète football.

« Ce gamin est tout simplement incroyable », s'est même exclamé l'attaquant de Manchester City, Erling Haaland, sur son compte Snapchat. Bukayo Saka, l'ailier d'Arsenal, peinait quant à lui à trouver les mots justes pour décrire la performance et le talent de Yamal : « Honnêtement, faire ce qu'il fait à son âge... que peut-on dire de plus ? C'est irréel. Ce n'est absolument pas normal. Personne ne fait ça à 17 ans. »

Et Bukayo Saka a parfaitement raison : Lamine Yamal est, sans l'ombre d'un doute, le plus grand et le plus impressionnant talent adolescent que le monde du football ait jamais vu. Personne, absolument personne, n'a jamais été aussi fort, aussi influent, aussi décisif, aussi jeune. Ni Lionel Messi à ses débuts. Ni Cristiano Ronaldo au même âge. Et pas même la légende brésilienne Pelé.

Lamine Yamal avait déjà illuminé de sa classe une demi-finale de l'Euro 2024 avec l'Espagne alors qu'il n'avait que 16 ans. Aujourd'hui, à 17 ans, il prend littéralement la Ligue des Champions d'assaut, match après match. Par conséquent, la question n'est désormais plus de savoir si Yamal est le meilleur jeune joueur du monde – cela semble être une évidence pour beaucoup. La vraie question, celle qui commence à agiter sérieusement les débats, est de savoir s'il n'est pas déjà, tout simplement, le meilleur joueur du monde. Point final.