Barcelone - Oui, Messi a déjà appelé Griezmann pour lui demander de venir... Les confidences étonnantes de son ancien conseiller

Eric Olhats, l'ancien conseiller d'Antoine Griezmann, est revenu dans les colonnes du JDD sur le transfert du Français à Barcelone.

Antoine Griezmann et Lionel Messi avaient déjà eu des contacts par le passé. C'est ce qu'a révélé l'ancien conseiller de l'attaquant international français, Eric Olhats, dans un entretien accordé au JDD.

Le formateur, qui a joué un grand rôle dans l'éclosion du Mâconnais à la , raconte. "Il a toujours rêvé de ce club, donc je n'ai pas été surpris par son ­départ. Lorsque je m'occupais de lui, Piqué et Suárez lui ont téléphoné plusieurs fois, Messi, une". Eric Olhats souligne aussi que le champion du monde aurait "mérité une sortie plus digne" de l'Atlético, où il est parti comme un paria. "C'est sa faute et celle de son entourage", tranche-t-il. "Ça ne m'empêche pas de croire à son attachement sincère envers l'Atlético".

L'article continue ci-dessous

Eric Olhats souligne d'ailleurs qu'il ne souhaite plus être consédéré comme le mentor de Griezmann. "Pour beaucoup de gens, c'est tout ce que j'ai été pendant des années. J'ai entendu : 'Tiens, mais il est dans le foot, en fait?' ", rappelle-t-il, non sans une certaine amertume. "Antoine m'a passé un coup de fil lorsque son transfert s'est concrétisé, mais j'ai un goût amer. Nos chemins se sont éloignés. Employé par le club qu'il vient de mal quitter, je suis dans un entre-deux inconfortable. Antoine n'est pas un mauvais mec. Simplement, quand il avance, il ne se retourne pas (...) Je lui souhaite de travailler sur cette amnésie".

"A Barcelone, je demande à voir, car Antoine occupe depuis des ­années la place de Messi. Je le suivrai à distance, avec l'espérance qu'il réussisse complètement", a ajouté Eric Olhats.

Pour rappel, Antoine Griezmann a disputé son premier match officiel avec le Barça vendredi dernier, à Bilbao (défaite 1-0). Le champion du monde a débuté à gauche avant de glisser dans l'axe après la sortie sur blessure de Luis Suarez.