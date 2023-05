Barça : Xavi va virer un joueur dès la fin du championnat

Le FC Barcelone est au bord de la fête, alors qu'il cherche à décrocher son premier titre de champion depuis 2019.

Cependant, pour une star, ce bonheur sera de courte durée.

Les Blaugrana ont désespérément besoin de fonds cet été, et le président Joan Laporta a admis que des joueurs devraient partir cet été. L'un d'entre eux devrait être Ansu Fati. Son père a récemment déclaré qu'il resterait au club, et il a été rapporté que Fati ne quittera le club que si le manager Xavi Hernandez lui dit qu'il ne lui est plus utile.

Selon Diario AS, Xavi a l'intention de le faire une fois que le titre de champion sera acquis. Le titre pourrait être confirmé dès dimanche soir en cas de victoire du Barça, et Xavi lui expliquera que la situation économique du club est telle qu'il doit partir, et qu'il ne s'agit pas d'une décision purement sportive.

Le média poursuit en disant que la même chose pourrait arriver à Franck Kessie. Le milieu de terrain ivoirien est dans le même cas que Fati, puisque ni l'un ni l'autre n'ont coûté au club, leur vente sera comptabilisée comme un pur bénéfice et ne servira pas à amortir leur indemnité de transfert.

Naturellement, pour le FC Barcelone, la question sera de persuader ces joueurs que leur départ est la meilleure option. Le directeur du football, Mateu Alemany, l'a fait avec six joueurs l'été dernier, mais Frenkie de Jong s'est accroché et a montré qu'il n'était pas nécessaire de partir parce que le FC Barcelone le voulait. Kessie et Fati ont encore plusieurs années de contrat et ne sont donc pas pressés de partir.