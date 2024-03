Barça, Xavi drague ouvertement un joueur de Naples

L’entraineur du Barça, Xavi, a fait un appel du pied à un joueur de Naples, lundi.

Le Barça défie Naples mardi en 8es de finale de retour de la Ligue des Champions (1- 1 à l’aller). En marge de ce choc qui pourrait décider du sort de la saison du club blaugrana, Xavi était en conférence de presse ce lundi. L’entraineur barcelonais a saisi l’occasion pour faire un appel du pied à un joueur du club napolitain dont il est fan.

Xavi confiant avant d’affronter Naples

Décroché en Liga et déjà éliminé de la Coupe du Roi, le Barça n’a plus que la Ligue des Champions pour sauver sa saison. Aussi, le club blaugrana doit-il passer les 8es de finale pour confirmer son retour au premier plan sur la scène européenne. Même s’il s’attend à un match compliqué, Xavi est toutefois enthousiaste à l’idée de défier Naples.

« Le match le plus important de la saison ? Oui, c'est vrai, et nous sommes préparés, avec enthousiasme. Nous n'avons pas atteint les quarts de finale depuis quatre ans et c'est comme ça que nous le proposons. Nous voulons rivaliser avec un adversaire qui, même s'il n'a pas le meilleur moment, a la base de l'équipe qui a remporté le Scudetto. Nous avons besoin d'un stade plein », lance le technicien catalan face aux médias.

Xavi fait des yeux doux à Lobotka

Le choc contre Naples mardi n’est pas seulement important pour le Barça mais aussi pour Xavi. Pour cause, une élimination face aux Partenopei pourrait sceller le sort de l’Espagnol qui risque d’être débarqué plus tôt que prévu. Mais cela n’inquiète pas outre mesure le principal concerné. « Je ne suis pas important demain, j'ai une date d'expiration, ce qui est important c'est le club, je ne donne pas la priorité à la personne, mais au club », explique Xavi avant d’évoquer son joueur préféré à Naples.

L’ancien international espagnol est notamment fan de Stanislav Lobotka et souhaiterait même voir le milieu de terrain slovaque sous les couleurs du Barça. « J'aime Lobotka, il construit et ne perd pas de ballons. J'aimerais le voir dans un club comme le Barça », confie Xavi.