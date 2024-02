Barça, Xavi débarqué plus tôt que prévu ?

L’entraineur du Barça, Xavi Hernandez, pourrait être licencié avant la fin de la saison.

Il y a quelques semaines, Xavi annonçait qu’il allait quitter son poste d’entraineur du Barça en fin de saison. Une décision qui avait choqué tout le vestiaire catalan y compris la direction du club blaugrana. Mais les mauvais résultats du Barça pourraient faire partir le technicien espagnol plus tôt que prévu.

Le Barça retombe dans ses travers

Le 27 janvier dernier, le Barça s’inclinait face à Villareal à domicile lors de la 21e journée de Liga (3-5). Juste après la défaite, Xavi montait au créneau pour annoncer son départ du club au terme de la saison. Le technicien catalan estimait qu’il n’était plus l’homme de ma situation à Barcelone. Une décision surprenante qui a quand même crée un électrochoc au niveau des joueurs. Le Barça a remporté les deux matchs qui ont suivi l’annonce contre Osasuna (1-0) et face au Deportivo Alavés (3-1).

Mais les Blaugranas sont retombés dans leur travers en concédant un nul contre Grenade, 19e au classement, lors de la 24e journée de Liga, dimanche (3-3). Un résultat qui éloigne encore plus le Barça (3e, 51pts) du titre, le club ayant désormais 10 points de retard sur le Real Madrid (1er, 61pts). Une situation inconfortable pour le FC Barcelone et surtout pour le président, Joan Laporta, qui était furieux après le match contre Grenade selon la presse espagnole.

Xavi menacé de licenciement dès la semaine prochaine

Le nul du Barça contre Grenade énerve en Catalogne et a même relancé le débat sur l’engagement des stars de l’équipe. Hormis les joueurs, Xavi est également pris pour cible comme bien souvent cette saison. Et cette fois-ci, son poste serait sérieusement menacé. A en croire AS, l’ancien international espagnol pourrait être viré avant la fin de la saison.

En effet, le Barça aurait lancé un ultimatum à Xavi en vue des 8es de finale aller de la Ligue des Champions contre Naples le 21 février prochain. En cas de défaite face au club italien, le Barça n’attendrait plus la fin de saison avant de limoger le technicien catalan. Dans cette condition, c’est Rafa Marquez que le club aurait choisi pour pallier le départ de Xavi jusqu’à la fin de la saison.