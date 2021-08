Barça, Valverde évite le sujet Messi

Ernesto Valverde a parlé de son séjour à Barcelone et de son départ du club catalan en janvier 2020.

L'entraîneur espagnol a même été interrogé sur Lionel Messi, qui a également quitté les Blaugrana. Il y avait des rumeurs selon lesquelles Valverde aurait eu des disputes avec son capitaine, mais le coach espagnol ne veut pas révéler ce qui s'est passé entre quatre murs.

"Je ne peux pas dire ce qui s'est passé", a déclaré le technicien dans une interview avec l'émission "El Dia de Manana" sur le média ETB. "Cela fait partie du mythe. Il vaut mieux que les gens ne sachent pas comment nous sommes. Il vaut mieux que les gens ne sachent pas la vérité."

Il a également réfléchi à son départ du club et à son intention de retourner ou non comme coach dans une autre équipe. "Je suppose qu'il est possible que je puisse à nouveau entraîner", a-t-il déclaré.

"Mais il faudrait que ce soit un projet différent, quelque chose de stimulant et de motivant. Après avoir quitté Barcelone, j'avais besoin d'un temps d'arrêt. J'avais voulu voyager, mais avec la pandémie, ce n'était pas possible."

"Pour le moment, je ne sais pas exactement ce que je vais faire ensuite." Plus encore que Barcelone, c'est l'Athletic Bilbao qui est le club le plus associé à. Valverde a fait 188 apparitions pour Los Leones entre 1990 et 1996, puis les a gérés à deux reprises, notamment lors d'une période glorieuse entre 2013 et 2017 qui l'a conduit à obtenir le poste d'entraîneur au sein du FC Barcelone.

"Je me sentais le plus heureux à l'Athletic à tous points de vue", a-t-il déclaré. "Il serait difficile de trouver ce sentiment d'appartenance ailleurs. Tout est en votre faveur, tout est là pour vous et vous vous identifiez à tout."