Barça, Suarez revient sur son doublé face à l'Inter

Héros du Barça mercredi soir, Luis Suarez est revenu sur son doublé face à l'Inter Milan en Ligue des champions.

Luis Suarez a lancé un avertissement au reste de l'Europe après son doublé qui a permis mercredi soir au Barça de renverser l'Inter. "C'est une victoire très précieuse contre un rival direct", s'est félicité Suarez au terme du match dans des propos relayés par Marca.

Le LOSC reste au point mort

"Nous avons réagi, d'une certaine manière, pour corriger les erreurs de la première mi-temps. Nous savions que si nous continuions à jouer de cette façon, nous pourrions perdre."

L'article continue ci-dessous

"Nous avons été patients et c'est important parce que nous avons créé des opportunités." Suarez a évoqué le discours de son entraîneur à la pause pour remotiver ses troupes : "Il nous a dit de mieux nous organiser lorsque nous pressions", a déclaré Suarez.

"C'est pourquoi nous avons un coach, pour corriger ces erreurs. C'est aussi un compliment pour l'adversaire, car ils ont des joueurs très rapides et ils ont profité de l'espace laissé."

"En tant qu'attaquant, vous essayez toujours d'aider l'équipe avec des buts et des passes", a-t-il ajouté. "Je me caractérise par le travail acharné et je n'abandonne jamais le combat.", a conclu l'Uruguayen.