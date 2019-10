LOSC-Chelsea (1-2), Lille reste au point mort

Alors qu'ils croyaient obtenir un nul, les Dogues ont perdu face aux Blues suite à une volée victorieuse de Willian.

Le retour du LOSC dans la reine des épreuves continentales ne se passe pas aussi bien qu'espéré. Malgré une envie réelle de bien faire, la formation nordiste est même en train de réitérer son parcours d'il y a six ans lorsqu'elle avait pris trois points en six matches. Dominée par l' lors de sa première sortie (0-3), elle a encore trébuché ce mercredi face à (1-2).

Osimhen a relancé les Dogues

C'était un match à ne surtout pas perdre face à un concurrent direct pour la qualification. Dans un stade de Pierre Mauroy rempli à trois quarts et animé par une très belle ambiance, les ingrédients étaient pourtant réunis pour signer une bonne performance. Mais c'était manifestement trop demander à cette équipe inexpérimentée et qui se montre trop fébrile défensivement depuis l'entame de la saison.

La première période de la partie avait déjà laissé entrevoir la différence de niveau entre les deux équipes. Mais, l'efficacité de Victor Osimhen a permis aux Dogues d'entrer aux vestiaires avec un score de parité encourageant. D'une reprise de la tête à la suite d'un corner (33e), le Nigérian avait signé son 7e but de la saison, répondant à l'ouverture du score de Tammy Abraham, réussie onze minutes auparavant. Ce dernier avait profité d'un très mauvais alignement de la défense lilloise pour donner l'avantage aux siens.

7 - Victor Osimhen a marqué 7 buts en 10 matches avec toutes compétitions confondues cette saison, tous à domicile. Seul Andrea Belotti (8) a marqué plus de buts à domicile que Victor Osimhen (7) tcc parmi les joueurs du Top 5 européen en 2019/20. Trouvaille. pic.twitter.com/QFTNo9Gid9 — OptaJean (@OptaJean) October 2, 2019

La banderille vénéneuse de Willian

Timoré durant les 45 premières minutes, Lille l'a été un peu moins au retour des vestiaires. Mais, les vice-champions de n'ont pas été en mesure de concrétiser leur temps fort. Il n'y a même eu qu'une seule occasion digne de ce nom, à savoir une tête de Benjamin André, passée à côté du cadre (52e). Trop peu pour espérer s'imposer.

Le LOSC n'a donc jamais été proche de l'emporter, et en ces circonstances il aurait pu sauver le nul. Malheureusement pour les Dogues, Willian est passé par là. A la 78e minute, et juste après que Mike Maignan a fait un excellent arrêt devant Mason Mount, le Brésilien a signé le but de la victoire en décochant une superbe volée du droit suite à un centre de Callum-Hudson. Un superbe geste qui a totalement refroidi l'enceinte lilloise.

En fin de rencontre, avec l'énergie du désespoir, Lille a bien tenté de recoller à la marque. En vain. La meilleure alerte est survenue à la 84e lorsque Kepa est intervenu devant Jonathan Bamba qui s'est présenté à l'entrée de la surface. Les locaux avaient réclamé un pénalty, mais l'arbitre n'a pas bronché et la VAR a confirmé sa décision. Au final, la bande à Galtier a donc dû s'incliner et avec ce faux-pas c'est une bonne partie des espoirs de qualification pour les 8es qui s'envolent.