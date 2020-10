Barça - Séville 1-1, Séville freine le Barça au Camp Nou

Le Barça recevait le FC Séville pour le choc de la 5e journée de Liga ce dimanche. Et les Andalous ont freiné les Catalans à domicile.

Le Barça de Koeman, séduisant depuis le début de la saison, avait un vrai test à passer face au ce dimanche pour le compte de la 5e journée du Championnat espagnol.

Et il s'agissait d'un test plutôt ardu au vu du client andalou en face, qui ouvrait d'ailleurs le score très tôt dans la rencontre. En effet, dès la 8e minute, Luuk De Jong marquait du gauche en demi-volée suite à un corner joué en deux temps pour donner le ton dans ce match entre deux cadors ibériques.

Nanti de quelques certitudes ludiques depuis le début de saison et évoluant devant son public, le Barça a égalisé moins de deux minutes plus tard. Jesus Navas tentait d'intervenir sur un ballon de Messi, mais déviait le cuir vers Coutinho dans la surface et l'ancien joueur de ne se faisait pas prier pour égaliser. 1-1, le score au repos, malgré un superbe ballon de Fati pour Griezmann, qui ratait son premier contrôle et ne pouvait que pousser la balle du bout du pied sans cadrer.

Plus d'équipes

Les deux équipes continuaient de se rendre coup pour coup après le repos, avec un pressing andalou qui posait des problèmes au Barça. Araujo était d'ailleurs tout proche du c.s.c, sur un centre en retrait d'En Nesyri peu après l'heure de jeu.

Pour la petite histoire, Sergino Dest devenait le premier joueur américain à jouer pour le Barça en A, après son entrée en jeu en seconde période, lui qui s'est montré intéressant offensivement. Mais pas suffisamment pour changer le destin de la rencontre, dans un second acte moins emballant que le premier.

Le Barça concède donc le nul chez lui face à une belle équipe de Séville, un premier accroc pour le club catalan cette saison.