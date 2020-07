Barça, Setién se voit rester la saison prochaine

Arrivé en février pour remplacer Ernesto Valverde, l'ancien entraîneur du Betis se voit poursuivre la saison prochaine et défend son bilan, malgré la très probable perte du titre en faveur du Real.

"Bien sûr que je me vois entraîner le Barça la saison prochaine, a confié le tacticien ibérique. J'espère que le travail effectué va être apprécié, pas seulement les résultats. Je pense à la continuité avec l'an prochain."

@QSetien: "We will try to win the game tomorrow and on Sunday. Our obligation is to try to win."



