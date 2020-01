Barça, Setién et Valverde pas si différents selon De Jong

Frenkie de Jong pense que seuls de petits changements ont été mis en œuvre depuis que Quique Setién a remplacé Ernesto Valverde à Barcelone.

Le milieu de terrain de Barcelone, Frenkie de Jong, a déclaré que les tactiques n'avaient pas beaucoup changé depuis que Quique Setién a succédé à Ernesto Valverde comme entraîneur.

Valverde a été limogé à la suite de la défaite 3-2 contre l' en demi-finale de la Super Coupe d' , et Setién - un défenseur de l'approche fondée sur la possession de Johan Cruyff - a été nommé comme son successeur pour un contrat de deux ans et demi.

Le coach de 61 ans semble avoir eu une influence rapide sur le style du Barça, les Catalans détenant 82,4% du ballon lors de la victoire en contre Grenade et 78% lors de la victoire en Copa del Rey mercredi à Ibiza.

Le Barça n'a réussi que trois buts au cours de ces deux matches, et le manque de solutions offensives est ce pour quoi Valverde a si souvent été critiqué.

Frenkie De Jong estime de son côté que Setién n'a pas encore apporté beaucoup de modifications à l'équipe, déclarant aux journalistes lors d'un événement sponsorisé jeudi: "Il ne me demande rien de concret. L'idée qu'il a est la même que Valverde, le style de Barcelone basé sur la possession."

"Les seules choses qui ont changé sont les petits détails, mais l'intention est d'avoir le ballon. Il semble que je me sois adapté facilement, et je suis heureux, mais je sais que je peux faire beaucoup mieux. Je pense aussi que nous avons beaucoup de place pour évoluer en équipe et nous serons meilleurs tout au long de la saison."