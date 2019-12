Barça-Real - Lionel Messi, la bête noire de la Maison Blanche

Le meneur de jeu du FC Barcelone pourrait glaner sa 20e victoire en Clasico contre le Real Madrid mercredi.

La planète football retient son souffle. Ce mercredi, deux des meilleures équipes de la décennie, le et le , se retrouveront pour le Clasico au Camp Nou, dans le cadre d’un match en retard de la 10e journée de . L’occasion pour Lionel Messi de confirmer un peu plus son rôle de bête noire de la Maison Blanche ?

L’Argentin pourrait tout d’abord arriver à un nombre rond en cas de victoire, puisqu’une nouvelle au Camp Nou mercredi serait sa 20e contre les Merengue, pour 10 matchs nuls et tout de même 12 défaites. À l’heure actuelle, la Pulga a joué 41 matchs contre Madrid, et le bilan lui est largement favorable.

Messi n'a plus perdu un Clasico depuis 2017 !

Messi a d’ores et déjà inscrit la bagatelle de 26 buts contre le Real, qui n’est pas encore sa victime préférée. En effet, au cours de sa carrière, l’Argentin a davantage fait trembler les filets contre Séville (37 fois), l’Atlético de Madrid (30 fois) et Valence (28 fois).

Mais cela ne l’empêchera pas d’aborder ce Clasico avec confiance, même si les deux équipes se partagent actuellement la tête de la avec le même nombre de points. Et pour cause : Messi n’a plus perdu dans cette affiche depuis… le 16 août 2017 en Supercoupe d’ ! Le Real est prévenu.