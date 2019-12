Quand Ronaldinho mentait à Kleberson pour l'envoyer à Manchester United

Ronaldinho a menti à Kleberson pour le faire signer à Manchester United comme le raconte l'intéressé.

Ronaldinho avait promis à Kleberson de s'engager avec lui à . Mais au dernier moment, le prodige brésilien, qui évoluait alors au PSG, a signé à Barcelone et Kleberson s'est retrouvé seul chez les Red Devils.

"Il y avait deux clubs intéressés : Manchester United et Leeds. Lorsque l'intérêt de United s'est confirmé, j'étais avec l'équipe nationale en pour la . Je m'en souviens bien : j'étais avec Ronaldinho et son agent de frère. Ronaldinho a dit : 'Ils veulent nous signer tous les deux.' Je lui ai répondu : 'OK, allons-y !", a raconté Kleberson pour Four Four Two.

"J'étais tellement content qu'il vienne avec moi. Je suis retourné au et j'ai continué à négocier avec United, mais ensuite Ronaldinho m'a dupé et il a rejoint Barcelone ! Aujourd'hui, c'est une blague entre nous. Il sait qu'il m'en doit une.", révèle encore l'ancien Mancunien, qui n'a jamais réussi à s'imposer du côté d'Old Trafford...