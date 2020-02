Barça - Quique Setién : "Beaucoup plus important pour eux que pour nous"

Présent en conférence de presse à la veille du Clasico face au Real Madrid, Quique Setién a estimé que la pression est du côté de la Maison Blanche.

Tenu en échec mardi soir sur la pelouse de (1-1) en huitième de finale aller de Ligue des Champions, le se prépare à disputer l'autre échéance capitale de sa semaine. Dimanche soir, la formation entraînée par Quique Setién se déplace cette fois-ci au Santiago Bernabeu pour y défier le . Un Clasico qui pourrait s'annoncer décisif en vue de la course au titre, le Barça, leader de la , ne comptait que deux petites longueurs de plus que la Maison Blanche.

Ce samedi, à la veille de cet affrontement, Quique Qetién est apparu en conférence de presse. Alors qu'il s'apprête à vivre son premier Clasico depuis son intronisation sur le banc du Barça, le technicien a évoqué les qualités de ce redoutable adversaire qu'est le Real Madrid face aux médias présents.

"Il va falloir être très fin pour vaincre la pression"

"Le passé ne compte pas, tous les matches sont différents et pour Madrid c'est un match vital, beaucoup plus important pour eux que pour nous (...) C'est la clé pour eux, je ne sais pas s'il sera décisif mais très important parce que nous pouvons prendre cinq points d'avance, mais je ne fais pas confiance à tout cela, ce sera équilibré et il y aura des occasions pour nous deux, il y aura des phases dans lesquelles nous dominerons et d'autres dans lesquelles nous serons dominés", a analysé Quique Setién.

Plus d'équipes

​

L'article continue ci-dessous

"Le Real Madrid est toujours dangereux à la maison et en tout lieu, bien que les circonstances puissent vous forcer davantage, contre ces équipes, vous ne pensez pas aux conséquences mais faites les choses le mieux possible, lorsque le match commence, tout est entre les mains des joueurs (...) Ce n'est pas une équipe contemplative, qui attend et recule, ils vont nous serrer et nous compliquer dès le début, il va falloir être très fin pour vaincre la pression", a ensuite ajouté l'entraîneur.

Méfiant face aux qualités des hommes de Zinédine Zidane, Quique Setién n'en demeure pas moins satisfait de la direction prise par sa formation ces dernières semaines. Bien entendu, il reste encore beaucoup de travail pour les Catalans, et l'ancien du en est bien conscient.

"Je suis satisfait de la trajectoire et de l'amélioration que nous prenons, mais je ne sais pas jusqu'où nous pouvons aller, il y a toujours beaucoup à corriger et vous ne serez jamais complètement satisfait, d'abord parce que je ne regarde pas que le résultat et que je ne suis pas satisfait de gagner, il y a des choses à dire et tous les joueurs ont de la place pour l'amélioration et vous devez les aider à y arriver", a déclaré celui qui aura à coeur de prendre trois points, dimanche, au Santiago Bernabeu.