Barça - Pour Font, renouer avec l'ADN du club fera rester Messi

Victor Font, candidat à la présidence du Barça, estime que le club doit offrir à Léo Messi le cadre qui lui avait permis de triompher dans le passé.

Le marché des transferts de janvier 2021 offrira un indicateur de choix pour savoir si Lionel Messi veut réellement quitter le , a déclaré Victor Font, le candidat à la présidence du club catalan, qui espère forcément que la Pulga restera le maître à jouer de l'actuel dauphin du .



Dans l’état actuel des choses, le Ballon d’Or aurait suspendu les pourparlers entourant une éventuelle prolongation, dans un contexte où le FC Barcelone est en passe de perdre son titre de Champion d' , et que les polémiques autour de l'équipe entraînée par Quique Setién se font de plus en plus pressantes.

En conséquence, une volonté de quitter le club a été évoquée, et l'Inter étant une fois de plus proposés comme lieux d'atterrissage possibles pour l'Argentin. Néanmoins, beaucoup pensent qu'un compromis sera trouvé et que celui-ci permettra à l'homme d'un seul club de rester dans son environnement actuel. Victor Font, lui, est de ceux qui espèrent avoir la chance de travailler avec le numéro 10 du FC Barcelone, celui qui a permis au club d'écrire l'histoire ces dernières années.





"Nous n'avons pas d'informations directes sur l'affaire", a déclaré Font à Ole à propos des rumeurs concernant Messi. "Le club, pour sa part, a déclaré qu'il n'était pas au courant de la décision du joueur de geler les négociations pour le renouvellement de son contrat. Nous saurons bientôt ce qui est vrai dans tout cela car, en janvier, Leo sera libre de négocier avec n'importe quel club et, par conséquent, un accord entre le Barça et le joueur aurait dû être conclu avant cette date".

"Il est important de comprendre que le moteur qui entraîne Messi est de jouer le meilleur football possible, de gagner des titres et de rendre les fans heureux. Leo et sa famille vivent heureux à Barcelone depuis de nombreuses années et, franchement, je le vois loin de vouloir générer ou alimenter la controverse. Messi est arrivé au Barça il y a 20 ans, alors qu'il avait 13 ans, et ni moi ni aucun joueur de Barcelone ne pouvons imaginer Leo jouer avec une tunique qui n'est pas celle de Barcelone", a-t-il ajouté.



"Il a été un homme d'un club et le Barça et Messi doivent savoir comment marcher ensemble. Il y aura toujours des équipes intéressées par Leo mais la clé est, et sera toujours, qu'il est heureux de jouer ici (...) Il y a quelque chose de bien plus important que le contrat : le projet sportif que nous construisons pour le Barça (...) Le futur projet du Barca doit avoir ces professionnels qui connaissent le style qui a amené le Barca au sommet du football mondial. Je suis sûr que c'est beaucoup plus important pour quelqu'un comme Leo que le type de contrat", a ensuite déclaré Victor Font. Renouer avec l'ADN du grand Barça, cela ne ferait pas plaisir qu'à Lionel Messi...